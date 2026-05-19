孫安佐曾訴苦「父母比我還像小孩」 孫鵬、狄鶯長年互罵逼他躲房間

孫安佐（右）與媽媽狄鶯（左）及爸爸孫鵬（後）。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕孫安佐近期再度因爭議事件受到關注，資深媒體人、前主播邱沁宜也回憶過去在《單身行不行》訪問他的過程，透露他曾坦言長期活在父母爭吵陰影下，甚至無奈說出「有時候我覺得，他們比我還像小孩。」一番話曝光後，也讓外界重新關注他的成長背景。

邱沁宜今（19日）在社群表示，孫安佐私下其實與外界印象不同，雖然許多行為看起來脫序，但其實很能清楚表達自己的想法，也渴望被理解與看見。邱沁宜透露，孫安佐曾提到家庭關係從高中開始出現變化，父母長期在他面前爭吵、互相批評，甚至向他訴苦，而他一開始還努力想當家裡的「和事佬」，試圖安撫雙方情緒。

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孫安佐過去曾坦言「有時候我覺得，他們（父母）比我還像小孩。」（翻攝自臉書）

不過，孫安佐後來逐漸發現，無論怎麼勸都沒有用，最後只能選擇躲回房間，把漫畫拿出來看、把音樂開到最大聲，試圖隔絕外界情緒。孫安佐更坦言「有時候我覺得，他們比我還像小孩。」邱沁宜也感嘆，很多孩子表面看似沒事，其實心裡早已累積許多混亂與壓力，長期下來甚至可能影響未來的人際與親密關係。

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