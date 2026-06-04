哈利王子基因強大 莉莉貝5歲近照曝光 紅髮成焦點

哈利王子（右）和梅根的女兒莉莉貝今天生日。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）育有1子1女，目前定居在美國加州。今（4）是女兒莉莉貝（Lilibet）5歲生日，梅根也在社群分享兩張莉莉貝的新照片，她顯眼的紅髮簡直是哈利王子翻版。

哈利王子（右）抱著5歲莉莉貝，梅根把這張照片在網路上。（翻攝自IG）

梅根寫下：「我們的夢幻女孩，5歲生日快樂，莉莉！」畫面中，哈利抱著莉莉貝，看起來幸福感滿滿。巧妙的是，梅根發出的照片莉莉貝都是側身入鏡，沒有讓人看到她的長相。

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哈利和梅根於2019年生下長子亞契（Archie），隔年宣布退出英國王室高級成員行列，移居至美國加州。2021年6月4日莉莉貝在加州誕生，成為第一名在海外出生的英國君主曾孫輩，也是目前繼承順位最高的英美雙重國籍王室成員。

哈利王子（右）和梅根2020年宣布退出英國王室高級成員行列。（美聯社）

莉莉貝的全名「Lilibet Diana Mountbatten-Windsor」結合了曾祖母伊莉莎白二世乳名、祖母黛安娜王妃名字。2022年查爾斯三世登機後，亞契和莉莉貝自動獲得「王子」與「公主」頭銜。

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