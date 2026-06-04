自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

哈利王子基因強大 莉莉貝5歲近照曝光 紅髮成焦點

哈利王子（右）和梅根的女兒莉莉貝今天生日。（美聯社）哈利王子（右）和梅根的女兒莉莉貝今天生日。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）育有1子1女，目前定居在美國加州。今（4）是女兒莉莉貝（Lilibet）5歲生日，梅根也在社群分享兩張莉莉貝的新照片，她顯眼的紅髮簡直是哈利王子翻版。

哈利王子（右）抱著5歲莉莉貝，梅根把這張照片在網路上。（翻攝自IG）哈利王子（右）抱著5歲莉莉貝，梅根把這張照片在網路上。（翻攝自IG）

梅根寫下：「我們的夢幻女孩，5歲生日快樂，莉莉！」畫面中，哈利抱著莉莉貝，看起來幸福感滿滿。巧妙的是，梅根發出的照片莉莉貝都是側身入鏡，沒有讓人看到她的長相。

哈利和梅根於2019年生下長子亞契（Archie），隔年宣布退出英國王室高級成員行列，移居至美國加州。2021年6月4日莉莉貝在加州誕生，成為第一名在海外出生的英國君主曾孫輩，也是目前繼承順位最高的英美雙重國籍王室成員。

哈利王子（右）和梅根2020年宣布退出英國王室高級成員行列。（美聯社）哈利王子（右）和梅根2020年宣布退出英國王室高級成員行列。（美聯社）

莉莉貝的全名「Lilibet Diana Mountbatten-Windsor」結合了曾祖母伊莉莎白二世乳名、祖母黛安娜王妃名字。2022年查爾斯三世登機後，亞契和莉莉貝自動獲得「王子」與「公主」頭銜。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中