六四楊丞琳生日 鬼才阿水：提醒中國人被隱藏歷史

楊丞琳（左）生日敏感撞上六四天安門事件，她老公李榮浩連續12年準時獻祝福。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今（4）日是中國天安門事件屆滿37年，歌手楊丞琳也迎來42歲生日，老公、中國歌手李榮浩凌晨搶頭香，在中國慣用微博獻上生日祝福，並附上2張Q版夫妻照片放閃。

網紅鬼才阿水一早在臉書發文提及64楊丞琳的生日，他說：「楊丞琳對於台灣人唯一的意義與價值，不在於她那些用力過頭的表演，更不是回頭說在台灣時沒吃過海鮮，而是時刻提醒中國人，64這段被隱藏的歷史。」

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楊丞琳與李榮浩2015年公開認愛、2019年正式結婚，婚後雖因工作關係時常分隔兩地，但感情始終穩定。李榮浩自2014年起都會在楊丞琳生日當天搶頭香發文，內容從簡單一句生日快樂，到甜蜜告白、夫妻互動皆曾出現，大批網友每年也會守候微博等待「0點祝福文」。

楊丞琳今迎來42歲生日，正好也是天安門事件屆滿37年，是中共「禁忌日」，不過，李榮浩依然在凌晨準時「搶頭香」，祝福老婆生日快樂，同時附上夫妻倆的2張Q版照片，以及31顆愛心放閃，這也已經是李榮浩第12年公開祝賀老婆大人生日。

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