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（影）孫安佐吐實真心話！「你們愛的方式我無法接受」1句話刺痛亞洲家庭

孫鵬（左起）、孫安佐、狄鶯。（翻攝自IG）孫鵬（左起）、孫安佐、狄鶯。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕孫安佐近期風波不斷，資深媒體人、前主播邱沁宜談及過去專訪他的印象，直言「愛，不代表等於教育。」她更點出許多亞洲家庭常見問題，認為若父母長期將情緒傾倒在孩子身上，最後恐怕會造成難以修復的創傷，引發不少網友共鳴。

相關新聞：孫安佐曾訴苦「父母比我還像小孩」 孫鵬、狄鶯長年互罵逼他躲房間

孫安佐同時舉起「有愛」與「沒有愛」的牌子。（翻攝自東風衛視YouTube）孫安佐同時舉起「有愛」與「沒有愛」的牌子。（翻攝自東風衛視YouTube）

邱沁宜今（19日）透露，當年錄製《單身行不行》時曾問孫安佐，「你覺得自己是在一個有愛的家庭長大的嗎？」沒想到他竟同時舉起「有愛」與「沒有愛」的牌子，接著說出一句令她至今難忘的話，「我的父母，是用他們想要的方式愛我，但那不一定是我能接受的方式。」她認為這句話其實很值得許多父母深思，也讓許多網友直呼，「真的刺痛很多亞洲小孩與父母」、「很多父母都覺得有付出就是愛！」

孫安佐覺得：「我的父母，是用他們想要的方式愛我。」（翻攝自東風衛視YouTube）孫安佐覺得：「我的父母，是用他們想要的方式愛我。」（翻攝自東風衛視YouTube）

邱沁宜也提到，很多亞洲家庭裡，父母習慣把孩子當成情緒出口，向孩子傾倒婚姻問題、委屈與壓力，但孩子其實沒有能力承接大人的情緒重量。邱沁宜坦言，當父母彼此批評、互相否定時，孩子內心很容易產生撕裂感，甚至長大後演變成情緒失控、無法信任他人、逃離家庭或難以建立穩定關係等問題，因此她也呼籲「愛孩子不是只有付出就夠了！」

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