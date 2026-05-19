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娛樂 最新消息

孫安佐爆「收2.5萬辦見面會」疑噴火槍造勢炒熱度 孫鵬鬆口發聲了

狄鶯（左起）、孫鵬與孫安佐一家三口是這幾天新聞版面重點人物。（翻攝自臉書）狄鶯（左起）、孫鵬與孫安佐一家三口是這幾天新聞版面重點人物。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕26歲的狄鶯、孫鵬愛子孫安佐因組裝「重裝型噴火槍」並公然播出，依涉犯槍砲、放火未遂等5項罪嫌遭羈押禁見。今傳出孫安佐月底將辦粉絲見面會，有幕後金主已付給他2萬5000元，另有活動策畫人協助，孫安佐為了預熱見面會，才會測試火槍炒熱聲量。對此，孫鵬今透過經紀人回應。

相關新聞：月底見面會真相曝！前經紀人揭孫安佐「洗白計畫」：被他一把火燒光

對於孫安佐原訂月底辦見面會，收了金主2萬5千元，才在河堤試噴火槍造勢，孫鵬經紀人表示「不好意思～這個部分可能要請你們去問接這個案子的經紀人，謝謝」，看得出對於孫安佐相關事件的無奈。

孫鵬（右）昨對於接下來兒子孫安佐（左）的官司，認為就是「坦然面對，配合調查」。（翻攝自臉書）孫鵬（右）昨對於接下來兒子孫安佐（左）的官司，認為就是「坦然面對，配合調查」。（翻攝自臉書）

而孫鵬昨對於接下來兒子的官司，認為就是「坦然面對，配合調查」。他之前不知道兒子做火槍，「之前上次就已經調查過一次了。因為他一直都在練身體嘛，那我也在工作，我們就是大家很平靜的過日子。」對於孫安佐拍影片，孫鵬看到也非常驚訝，因他之前就交代孫安佐和他的經紀人不要再拍這麼聳動的內容，沒想到不聽勸。

至於孫安佐曾透露和孫鵬溝通有障礙，孫鵬則認為每個家庭溝通多多少少都有一些喜怒哀樂，「我不覺得是障礙啦。因為他也大了，他26歲。所以我覺得，彼此尊重生活空間。但是我該講的我還是會叮嚀他，我當然也不希望這樣的事情發生。那既然發生了，他就自己好好面對，然後我們配合司法的調查」。

相關新聞：（獨家）拒跟孫鵬、狄鶯溝通！孫安佐去年驚爆「失聯偷飛泰國」

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