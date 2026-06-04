上半年衰夠了？ 3生肖下半年正式開運 財運爆發

雙火年進入下半場，3生肖將迎來大翻轉。（資料照，記者洪臣宏攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年順利進入6月，這也代表丙午赤馬年走了大半，在接下來的半年裡，有3個生肖將迎來運勢翻轉，不僅事業發展順利、財運看俏，還有可能出現貴人相助。從命理運勢來看，這個「雙火年」進入下半場，將加速變動與產業洗牌，如果上半年過得非常悶，那麼請快做好重新啟動的準備，下半年會徹底進入運勢分流期。

■生肖兔

下半年貴人運最旺的「兔」，歷經上半年的工作推進及財務壓力，運勢會慢慢變順，容易獲得主管、前輩、合作夥伴的支持。這個時間點也有利投資理財，可迎來新契機。8月與10月對屬兔的人來說財運相對較佳，收入跟獲利都有提升。感情部分，受到情緒穩定影響，單身者有機會遇上合適對象；有伴的人關係也會變得更加融洽。

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■生肖蛇

屬蛇的人具備敏銳觀察力與判斷力，上半年表現平淡，不過進入下半年之後，隨著財運與事業同步升溫，生活會開始變得忙碌起來，在許多方面也都會傳出好消息。另外，下半年對屬蛇的人來說，偏財運旺盛，有機會獲得額外收入或發現意外財源，但有個小提醒，就是投資前千萬要審慎評估風險，不要仗著偏財運就過度樂觀。

■生肖馬

屬馬的人歷經上半年的累積和耕耘，下半年就要開啟加速器，過去累積的人脈漸漸發揮效用，這些人脈將帶來更多合作機會。職場上也有加薪、升官的機會。財運部分正財、偏財都上升，可說財源滾滾，面對財富快速增長，一定要保持理性規畫，適度將資金做穩健投資。

【民俗說法，僅供參考】

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