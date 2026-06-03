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娛樂 最新消息

李正皓遊歐拋震撼彈 鬆口必娶揭弊女神馬郁雯

沒有先約好，李正皓（中）、馬郁雯（左）遊歐洲竟意外巧遇「熊大律師」陳君瑋。（翻攝自Threads）沒有先約好，李正皓（中）、馬郁雯（左）遊歐洲竟意外巧遇「熊大律師」陳君瑋。（翻攝自Threads）

〔記者林南谷／台北報導〕三立新聞台前「揭弊女神」主播、民進黨台北市議員參選人馬郁雯日前才在「520」大膽向男友、三立新聞台《新台派上線》主持人李正皓示愛，近日李正皓暫時消失幕前遠赴歐洲，而馬郁雯當然也同行，愛濃烈的李正皓竟罕見在異國發聲將必娶馬郁雯。

《新台派上線》忠實觀眾應該有發現，最近該節目主持人由呂惠敏暫代，至於李正皓目前人在歐洲，前天偷偷在Threads發文透露人在飛機上，透露這次會去歐洲原因是因妹妹要結婚，預計9日回國，期間《新台派上線》由呂惠敏代班。

李正皓接著說，這次去歐洲當然帶著「芋圓」馬郁雯一起，又表示如果在歐洲某個轉角看到2人，不要驚訝，果然在當地意外巧遇常上談話節目的「熊大律師」陳君瑋，3人還拍下同框合影。

馬郁雯上個月才在520公開去年和李正皓甜滋滋合照。（翻攝自馬郁雯Threads）馬郁雯上個月才在520公開去年和李正皓甜滋滋合照。（翻攝自馬郁雯Threads）

最後李正皓忽變嚴肅表示：「沒意外的話，幾年後我身邊的人不只是芋圓，還會有小小芋圓，我跟芋圓都會有獨自帶小朋友的時候，我自己無所謂，我本來就是心臟強的人，但我真的希望芋圓與小小芋圓都能被友善的對待。」鬆口一定會把馬郁雯娶回家。

李正皓驚喜宣布必娶馬郁雯，今（3）日上午，三立新聞台談話節目《前進新台灣》主持人王偊菁搶先表態：「我要坐女方桌領餅，希望他們不要忘記愛的見證人。」

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