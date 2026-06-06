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娛樂 最新消息

世紀同框！黃仁勳離台首登南韓綜藝 搭肩劉在錫燦笑合照曝光

黃仁勳（右）首度登上韓國綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。（翻攝自IG）黃仁勳（右）首度登上韓國綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「NVIDIA」輝達執行長黃仁勳近日訪問南韓行程滿檔，繼與《英雄聯盟》傳奇選手Faker會面後，又與南韓「國民MC」劉在錫同框錄製綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。驚喜的是，製作單位今（6日）公開2人合照後迅速引發討論，許多南韓網友笑稱這是「2兆韓元加上2000兆韓元」的世紀同框組合。

《劉QUIZ ON THE BLOCK》官方IG公開的照片中，黃仁勳身穿招牌黑色皮衣，坐在劉在錫身旁開心燦笑，還自然地將手搭在對方肩上，互動十分輕鬆。這也是黃仁勳首度出演南韓綜藝節目，節目中預計分享創辦輝達的歷程、企業成長故事，以及對AI產業未來發展與人才培育的看法。

黃仁勳（右）與劉在錫（左）肩並肩燦笑，被韓國網友形容是「2兆加2000兆」的夢幻同框。（翻攝自IG）黃仁勳（右）與劉在錫（左）肩並肩燦笑，被韓國網友形容是「2兆加2000兆」的夢幻同框。（翻攝自IG）

事實上，劉在錫近年被韓媒稱為「身價2兆韓元的男人」，象徵其驚人的商業價值與廣告影響力；而黃仁勳領導的輝達市值近年持續飆升，因此有網友打趣表示「2兆遇上2000兆」、「史上最貴來賓登場」、「這張合照價值天文數字」，讓兩人同框畫面成為熱門話題。

除了錄製《劉QUIZ》之外，黃仁勳訪韓期間也陸續與SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨及Naver創辦人李海珍等企業領袖交流，並將於7日前往首爾蠶室棒球場擔任韓職斗山熊隊開球嘉賓。節目預告中，黃仁勳還隨著熱門動畫《KPop獵魔女團》主題曲《GOLDEN》節奏擺動身體、模仿舞蹈動作，可愛模樣讓不少網友直呼「真的太可愛了」、「已經等不及播出了」，節目預計於10日晚間播出。

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