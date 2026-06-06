黃仁勳現身弘大！大咖韓星也到場追星 韓網嚇瘋：人比BTS還多

李昇勳昨天也到弘大追黃仁勳。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳訪韓行程滿檔，昨天（5日）在弘大與業界大老聚餐，餐廳內吸引驚人人潮，現場堪稱人山人海，連人氣男團「Winner」的李昇勳都在現場追這股「仁來瘋」。

許多南韓民眾搶拍黃仁勳。（達志影像）

黃仁勳昨天與SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨以及NAVER創辦人李海珍等大咖一起聚餐，現場被擠得水洩不通，韓網更幽默笑說，簡直比BTS上次在光化門舉行的演唱會還要多人。沒想到「Winner」的李昇勳也在人群當中，並在IG上曬出黃仁勳的照片，直呼：「我因為想獲得好運，所以來了！」

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Winner李昇勳也瘋「仁來瘋」，希望黃仁勳帶給他好運。（翻攝自IG）

黃仁勳昨天先與電競之神Faker相見歡之後，今天（6日）與南韓國民MC劉在錫一起錄製節目，被戲稱是2兆主持人與2000兆企業家的夢幻合體。明天（7日）黃仁勳則將現身首爾蠶室棒球場，為斗山熊開球，他將穿著穿上印有93號的球衣登場，選擇93號的原因則是因為輝達的創立年份為1993年。

黃仁勳在南韓弘大吃飯，現場萬人空巷。（達志影像）

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