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（獨家）控制不了就解約！孫安佐前經紀人早和孫鵬定「秘密協議」

重讀天月（圖）早就與孫鵬達成協議「控制不了就隨時解約」。（資料照，記者王文麟攝）重讀天月（圖）早就與孫鵬達成協議「控制不了就隨時解約」。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕孫安佐因自製火槍風波遭羈押禁見，父母孫鵬、狄鶯心力交瘁。而昔日陪伴孫安佐度過無數風波的經紀人「重讀天月」陳昱中，隨即宣布卸下經紀人職務。重讀天月接受專訪時坦言，他時常與孫鵬、狄鶯通電話討論如何調整孫安佐，但事實上，他早就跟孫鵬達成秘密協議：「只要控制不了，就隨時解約。」

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重讀天月表示，過去為了幫孫安佐重塑形象，他時常跟孫鵬、狄鶯通電話，甚至連幫孫安佐規劃公益活動時，孫家人知道後也都是非常讚賞，「我一直以來做的，其實比他父母想得還要多。但是他自己個人把這個事情搞砸了，我們真的是愛莫能助之外，也蠻難過的。因為之前累積的所有努力，又被他自己親手摧毀了。」

對於外界關心狄鶯心情大受影響、甚至失聯跑海邊的消息，重讀表示：「那就是他自己家人的事情，我是覺得沒有什麼好去有情緒反應的，因為這真的就是他（孫安佐）堅持要做的事。」重讀感嘆，對於一個成年人來說，身邊的人只能陪同、表達建議，真的無法去控制對方該怎麼做，因為孫安佐有他自己的一套觀念。

重讀天月坦言過去時常與孫鵬（中）、狄鶯（左）通電話，關心孫安佐（右）狀況。（翻攝自臉書）重讀天月坦言過去時常與孫鵬（中）、狄鶯（左）通電話，關心孫安佐（右）狀況。（翻攝自臉書）

重讀也首度公開他與孫鵬之間一直以來的「拆夥協議」。重讀直言，自己一直以來都把安佐當作朋友、當作自己的家人，才有可能在沒賺到錢、對方又不配合的情況下走到今天。但如今不再當經紀人，是因為遇到了底線，「我工作責任的部分必須卸任，是因為我做不到百分之百控制這個結果。而且我一直以來都跟鵬哥（孫鵬）有協議好，如果我真的控制不了他（孫安佐）的話，那我就不需要再擔任他的經紀人，因為這樣也會拖累到我本人。這是一直以來都有講好的事情。」重讀坦言，自己不可能在能力不足的情況下，一直在幫孫安佐處理「根本不會賺錢、又一直出事」的爛攤子。

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