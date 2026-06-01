69歲鄭琇月走了...生前痛揭「家族設局爭產內幕」 心寒看盡人性黑暗面

資深歌手鄭琇月近日安詳辭世，享壽69歲，她生前曾公開談及家族財產糾紛，感嘆看盡人性現實面。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕唱紅《白色的愛》等鄉土歌謠的資深歌手鄭琇月今（1日）被好友楊貴媚證實已於近日安詳辭世，享壽69歲。除了留下許多膾炙人口的歌曲外，鄭琇月生前也曾因家族財產糾紛成為話題，她2019年作客節目《震震有詞》時，自揭捲入家產風暴，直言看盡人性現實的一面。

鄭琇月當時透露，公公何茂記長年定居日本，個性豪爽又重義氣，家庭成員遍及台日兩地，然而丈夫在日本還有個同父異母的妹妹，當對方首次來台探親時，因生活狀況不佳獲得家人照顧，不僅收到金飾與金援，鄭琇月的丈夫還另外拿出100萬日圓（約19.6萬元台幣），希望妹妹回日本後能過得好一些。

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鄭琇月表示，這名小姑後來主動提議在日本購買上下樓相鄰的房子，方便照顧長住日本的父親，夫妻倆因此同意投資。不料，何茂記住院期間，鄭琇月的丈夫突然接到小姑來電，聲稱父親要求出售房產，夫妻倆雖然不願意，仍飛往日本處理賣屋事宜。然而，當初花費2500萬日圓（約490萬元台幣）購入的房屋，最後卻只拿回700萬日圓（約137萬元台幣），讓夫妻倆感到相當不合理。

更讓鄭琇月震驚的是，何茂記出院後得知房子已被出售，不僅相當憤怒，更表示自己從未要求賣屋，她這時才驚覺整起事件可能都是小姑一手主導。鄭琇月進一步指出，小姑此後多次向家族拿取金錢，何茂記過世後也將其在日本的存款幾乎提領一空，甚至未返台送父親最後一程，談起這段往事時她仍難掩感慨，直言金錢讓親情變了調，也讓她看見人性最現實的一面。

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