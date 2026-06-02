金秀賢復出進度曝 律師、經紀公司最新態度全說了

〔記者鍾志均／綜合報導〕金秀賢歷經數月爭議風暴後，對於是否重返演藝圈，今（2）終於出現最新進展。

韓媒爆金秀賢有望重啟演藝活動。（翻攝自heraldcorp）

隨著「橫豎研究所」代表金世義因涉嫌散布已故金賽綸相關不實資訊遭到羈押，案件風向再度出現變化。金秀賢的法律代理人金尚祿（音譯）昨（1）在YTN廣播節目《機智的廣播生活》中首度鬆口，坦言經紀公司正在慎重討論復出事宜，也讓外界解讀為「復出倒數計時」正式啟動。

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律師表示，金秀賢這段期間承受巨大精神壓力，不僅遭受網路攻擊，名譽與人格也受到嚴重傷害。他坦言，演員目前最重要的是先恢復正常生活，希望社會能給予更多支持與理解。

雖然復出作品、時間表與形式都尚未定案，但「經紀公司正在審慎評估」這句話，已經讓部分粉絲興奮不已。畢竟從風波爆發至今，金秀賢幾乎全面停擺公開活動，許多廣告與戲劇計畫也受到影響。

消息曝光後，韓網掀起兩極討論。有粉絲認為，若相關指控最終被證明並非事實，金秀賢確實應該有機會重新回到螢光幕前；但也有網友表示，即便法律層面逐漸明朗，演藝圈復出仍需時間觀察市場與輿論反應。

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