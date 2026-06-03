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易胖、易瘦體質天注定？占星師曝「上升星座」決定外型！12星座「氣質與身材」全解析

別再讓「30歲」背黑鍋了，趕快來看看你的「上升星座」帶給你什麼樣的天生優勢吧！別再讓「30歲」背黑鍋了，趕快來看看你的「上升星座」帶給你什麼樣的天生優勢吧！

〔娛樂頻道／綜合報導〕你一定聽過「30歲以前看太陽、30歲後看上升？」這句話，星座專家「Chloé的占星異想世界」特別拆解迷思，強調「上升星座」從出生那刻就決定了，既可以看出一個人的「氣質」，也能了解此生最想追尋的目標、領域為何，這麼重要的「點」當然不可能30歲以後才開始發揮作用，呱呱墜地後「上升」就開始如影隨行了。

撇開遺傳基因不談，Chloé特別舉例，每個上升星座其實都自帶獨特的身材密碼，有人天生是令人羨慕的「易瘦體質」，有人卻是容易水腫、囤積脂肪的「易胖體質」。以下，Chloé則逐一分析12個「上升星座」與生俱來的外型與體質特色。

◎上升牡羊

讓人感受到直白、爽朗，急躁又沒耐心，想搶先完成做某些事，過程不見得顧慮的週全，但結果一定要「拿第一」。「一般來說」，撇開「遺傳」因素，上升牡羊可能是瘦高或是皮膚黝黑運動選手型。

◎上升金牛

喜歡「五感」、享受「五感」（包括視聽嗅觸味），因此有頑固的脂肪、結實的肉肉（絕對是愛吃得來的）。撇開遺傳，上升金牛屬於慵懶不愛流汗運動的類型。

◎上升雙子

長相清秀、身材纖細，看起來聰明伶俐的樣子。

◎上升巨蟹

很容易看起來圓潤豐滿、福福泰泰，就像飽滿的水珠一樣.....水腫體質。

◎上升獅子

擁有一副王者之尊的外型，大眼睛、大鼻子、大嘴巴，外加一個大頭，可能還附帶一頭小捲髮~~~~光芒萬丈、氣勢超強，大老遠就能感受到的氣場。

◎上升處女

會有一張纖細的瓜子臉，和一副害羞、敏感的表情，體型看起來是瘦弱的~~~若看到肉肉的上升處女，一定是受到其他行星影響不然就是遺傳基因太強。

◎上升天秤

通常看起來就是一副斯文、秀氣樣，皮膚白皙，五官柔和，但可能因過度放縱或是隨著年齡增長而發福~~~~水腫體質。

◎上升天蠍

總讓人第一眼感覺到不好惹或是很神秘的樣子，不一定長得很漂亮、很俊俏，但看起來就是很迷人、很有魅力，擁有易胖體質。

◎上升射手

有陽光般的笑容、閃閃發亮的眼睛，外表看起來長手、長腳、長臉，擁有不錯的身材比例，是標準的衣架子。

◎上升魔羯

擁有黝黑的皮膚與勻稱的身材、精緻的輪廓，渾身散發著憂鬱的氣質，屬易瘦體質。

◎上升水瓶

看起來輪廓鮮明、有氣質，沒有太多表情，全身散發出冰冷的疏離感，容易讓不認識的人誤以為是高傲難以親近的對象。

◎上升雙魚

擁有頹廢的外表、游移的眼神、行動緩慢，說話慢條斯理，可以是具有穿著風格的藝術家也可以是不修邊幅的流浪漢。

☆星座命理僅供參考☆

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