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孫安佐、汪小菲都失控？ 作家揭「窒息式母愛」是真兇

孫安佐在河堤測試自製火焰槍。（翻攝自IG）孫安佐在河堤測試自製火焰槍。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕藝人孫鵬、狄鶯獨子孫安佐（現名：孫健豪）因持有「重裝置火焰槍」及其他武器涉犯槍砲、放火未遂等5罪，作家趙曉慧拿他與大S前夫汪小菲為例，認為這類被外界視為「暴走一族」的人，其實與母親有關。

趙曉慧以《孫安佐 vs. 汪小菲》為題在社群發表長文，她指出孫安佐、汪小菲都是「暴走一族」的代表，他們背後都有一個強勢且具「表演型人格」的母親。若孩子從小習慣以母親情緒優先，長大後就可能透過激烈行為證明自己不是「提線木偶」，想解決這些問題，最好的方法就搬離依賴關係、經濟獨立，勇敢「做自己」。

狄鶯（左起）、孫鵬、孫安佐一家人。（翻攝自臉書）狄鶯（左起）、孫鵬、孫安佐一家人。（翻攝自臉書）

趙曉慧明確指出，有表演型人格特質的人，通常渴望成為焦點、情緒誇張且善變，習慣用一哭二鬧、情緒勒索、誇大病情的戲劇化手段索取關注與認同。從小在「表演型人格」母親的陰影下成長，通常會活得非常精疲力竭，而且心理負擔很重。

她認為孫安佐、汪小菲的「暴走」，其實不是他們的本性，是他們無奈的生存機制。由於表演型人格的母親，習慣把兒子當成自己人生舞台上的「最佳男配角」或是「勳章」。所以，張蘭可以在直播間一邊賣酸辣粉，一邊把兒子的隱私、婚姻、甚至家醜當成流量密碼，把兒子的痛苦戲劇化、商品化。

狄鶯則是從孫安佐小時候，就高調帶他上節目，鉅細靡遺地分享「每天盯他吃幾個小時飯」、「幾歲還跟媽媽睡」等極致掌控的細節。

汪小菲曾在台北市信義區失控鬧上警局。（資料照，記者王文麟攝）汪小菲曾在台北市信義區失控鬧上警局。（資料照，記者王文麟攝）

為了證明自己是獨立個體，就會以大眾眼中「暴走」的方式呈現自己並非傀儡，例如汪小菲砸店、孫安佐玩軍火，都是下意識反抗母親窒息式掌控的行為。

趙曉慧也舉例：張蘭和狄鶯在面對大眾質疑或危機時，慣用的手段就是「高分貝、戲劇化、情緒飽滿、千錯萬錯都是別人的錯」。汪小菲和孫安佐在這樣的潛移默化中，不是不知道怎麼用成熟、理性的邏輯去跟世界對話，其實是因為在他們的成長經驗裡，「溫和的理性」在母親的強勢表演面前根本沒有用。趙曉慧直言：「不論他們幾歲、鬧出什麼風波，母親永遠在第一時間衝出來當護航的家長、發表長篇大論。」

張蘭（右）與汪小菲這對母子也充滿爭議。（翻攝自微博）張蘭（右）與汪小菲這對母子也充滿爭議。（翻攝自微博）

趙曉慧提出解決方法，她認為「巨嬰要擺脫強勢母親的掌控，讓自己活出獨立的人格與生活。」唯有學會做自己不再當伸手牌，才能真正成為「一個人」。心疼孫安佐的她也鼓勵：孫安佐畢竟還年輕，還有機會「找回自己」。祝福！

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