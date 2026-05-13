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娛樂 最新消息

苦苓不同意張雅琴說「區桂芝是老鼠屎」 女戰神3字妙回應

北一女教師區桂芝近日接受訪問引發輿論撻伐。（資料照）北一女教師區桂芝近日接受訪問引發輿論撻伐。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕北一女中教師區桂芝近日受訪表示，她主張台灣「零軍購」，因為「台灣人就是中國人」、「承認是中國人就會和平」，引發外界怒火，連日來各界要求北一女裁處，但未見明顯動作。

年代新聞台《年代晚報》有「女戰神」封號的當家主播張雅琴昨（12）接受《自由娛樂頻道》訪問，一提到區桂芝，她說：「感覺就像一粒老鼠屎壞了一鍋粥。」張雅琴表示，每個人都可以有他的政治傾向，但你不能打著北一女的名號，一直接受中國媒體的訪問，然後唱衰台灣，「更受不了的是，她就是完全不在乎台灣的感受，也覺得你動不了她。」

而作家苦苓隨後在臉書發文提及此事，強調不同意張雅琴說區桂芝是老鼠屎，「因為她那一鍋『藍白菜』裡面本來就都是屎！」對於苦苓說法，稍早張雅琴以「哈哈哈」3字回應。

此外，中央大學助理教授胡川安昨也在臉書分享北一女中校長室12日晚間發給全校師長的內部信件，內容為：「各位同仁好，這兩天因為區老師在節目上的發言，造成很大的社會輿論及學校的困擾，奉校長指示，提供目前學校處理方式讓同仁知悉。」

「第一，學校確認區老師對0軍購的發言，是在5月8日晚間8點接受台灣『玉山網路電視台』專訪，並非接受中國官媒的採訪。當天節目內容長達1小時，後來有部分片段被剪接放在各類平台播放報導。第二，至於公立高中教師在課後時間上節目主張零軍購、兩岸和平統一的發言屬於言論自由範疇或是有違反相關法律之疑慮，校方已請示教育主管機關的法律見解，目前正在等候回覆中。」

胡川安痛批：「北一女罵一下動一下！校長室秘書晚上九點還在幫區桂芝說話，發信給全校老師，到底有多站在她那邊！都說造成社會和學校很大困擾了，然後最後再請示上級，官腔官調！整個學校都因為她葬送校譽，之前跟白狼相談甚歡，公立高中老師可以跟黑道來往密切嗎？現在說起北一女，全部都想到區桂芝，我一直聯想到她跟白狼有說有笑的開心畫面。士大夫之無恥，是謂國恥，有沒有讀過顧炎武！」

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