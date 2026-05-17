孫安佐聲押！經紀人陳昱中3萬交保 長腿辣妹深夜奔士檢辦保

一名全身黑色穿著的長腿辣妹，前來為陳昱中辦保。（記者翁靖祐攝）

〔記者翁靖祐／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐14日在社群媒體Instagram上傳自己製作的「神級火焰槍」。北投分局16日將孫安佐及其經紀人陳昱中拘提到案，訊後移送至士林地檢署複訊。檢方聲押孫安佐涉並裁定陳昱中（網紅重讀）3萬元交保，限制住居、出境及出海。

約莫16日晚間11時40分許，一名戴黑帽、身穿黑色上衣、黑色短褲露出修長美腿的女性前來地檢署為其辦保，疑似為陳的女性密友，陳昱中也順利於凌晨12時許離開士林地檢署。

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回顧案情，孫安佐14日在IG上傳影片，「公開2026最新發明」於影片中秀出自己製作的「神級火焰槍」。並在友人的陪同下，將火焰槍裝填滿煤油以後點火，噴出巨量火焰，拍攝現場直冒黑煙，一同拍片的友人見到火勢之大，更直言「拍片而已不要玩命阿！」孫安佐則洋洋得意地說「以防萬一要把一些老鼠給清掉的時候，拿這個就剛剛好這樣」而影片發布後，也引發網友熱議。

北投分局獲報後，緊急報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，並持法院搜索票以及拘票後，於16日清晨前往孫安佐北投住家搜索，當時孫鵬、狄鶯都在場，孫安佐也未有抗拒反抗動作，不過在搜索中，孫安佐被查獲模擬槍枝以及疑似改造槍枝2把，且在初步測試後，其中1把疑似具備殺傷力，目前已經送至刑事局鑑定，若鑑定結果達法定標準以後，全案將進一步上升至持有具殺傷力槍枝罪，本案也屬於重罪。

檢方認為，孫安佐涉犯恐嚇公眾、放火未遂、公共危險罪、槍砲彈藥刀械管制條例4罪，並認其有逃亡、滅證、勾串及反覆實施之虞，聲請羈押禁見，至於陳昱中則涉毒品危害防制條例、恐嚇公眾、公共危險罪，被裁定3萬元交保、限制住居、出境、出海。

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