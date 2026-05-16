狄鶯心寒、孫鵬白頭 孫安佐荒唐事如同社版連續劇

孫安佐近日因自製火焰噴射器遭檢警拘提。（記者陳奕全攝）

〔記者劉慶侯／台北報導〕藝人孫鵬與狄鶯的獨生子孫安佐，近日再度因自製火焰噴射器遭檢警拘提，從2018年美國聯邦監獄到2026年北投河堤的火光，年僅26歲的他，其荒唐事蹟如同一部未曾間斷的社會版連續劇。

回顧孫安佐的荒唐過往，最早可追溯至2018年。當時年僅18歲的他在美國賓州就讀，因揚言要對就讀高中發動恐怖攻擊而遭美國警方逮捕。警方在寄宿家庭查獲大量軍火，包括手槍、超過1600發子彈及十字弓等。

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孫鵬（左起）、孫安佐、狄鶯。（翻攝自IG）

這起轟動國際的案件，讓孫鵬與狄鶯不惜砸下近3000台幣赴美救子，奔波長達261天。最終孫安佐被聯邦法院判決刑滿獲釋，遭遞解出境且終身不得入境美國。

返台回歸校園後，他並未收斂。2024年中旬，他在泰國普吉島旅遊時疑似吸食大麻，精神恍惚下不僅私闖當地民宅閒晃，甚至當眾脫褲裸露臀部，驚動泰國警方。狄鶯不得不再次跨海前往精神病院救人，為了兒子奔波勞碌。

同年6月，他又與經紀人在台北信義區公然持瓦斯火槍現身夜店，引發街頭騷動，遭北檢搜索後以30萬元交保，責付給父親孫鵬。除此之外，他更曾宣稱要前往烏克蘭參軍等脫序言行，屢屢登上社會版面。

孫安佐與網紅「阿乃」長達五年的分合戀。（翻攝自IG）

孫安佐的感情史和他本人一樣充滿爭議。最早受矚目的是與網紅「阿乃」長達五年的分合戀情，狄鶯一度公開稱她為「未來媳婦」，但「阿乃」最終在2023年感嘆「不想在感情裡當個媽」而分手。

最轟動的莫過於他與網紅「米砂」的約砲墮胎風波。2024年他在直播中坦承，自己是在與阿乃交往期間與米砂發生關係，並自嘲：「這改變不了我變成一個渣男的事實。」

2025年，一名自稱「J小姐」的女子向週刊爆料他慣性劈腿、騷擾女網紅，甚至跨國到泰國與偽娘約會。當時他帶著新交往的圈外女友「傑尼醬」合體拍片澄清，一度也引風波。

狄鶯強調她是極為嚴厲的「虎媽」。（翻攝自狄鶯Twitch）

做為母親的狄鶯，對此曾在直播中數度心寒感嘆：「他命如此，我還管什麼呢？」她強調她是極為嚴厲的「虎媽」，並否認外界對她溺愛的指控，但也坦言在兒子成年之後，便不再過度干涉他的生活，讓他自己承擔後果。

這對在螢光幕前總是光鮮亮麗的銀色夫妻，為了唯一的愛子不僅散盡千金，如今只剩下一頭愁白的頭髮與道不盡的無奈。

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