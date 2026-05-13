自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王彥程差點加盟起亞虎？韓媒揭背後內幕：猶豫付出代價

王彥程程為韓華鷹球迷眼中的寵兒。（翻攝自IG）王彥程程為韓華鷹球迷眼中的寵兒。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕效力於韓職KBO韓華鷹的台灣選手王彥程最近又成為韓網熱議的焦點，原來是有記者爆料，起亞虎曾經對王彥程也很感興趣，最後因為猶豫不決，被韓華鷹以年薪10萬美金（約台幣315萬元）搶走，不然王彥程就會成為金倒永的隊友了。

在KBO的Live節目上談到王彥程的表現，主持人、記者都認為，王彥程與柳賢振是韓華鷹當中最穩定的支柱，兩人對於王彥程年薪10萬美金就能拿到這樣的好成績，感到十分驚訝，也認為王彥程正是韓職「亞洲外援制度」最成功的案例。

節目分析王彥程的戰績，認為他真的是物超所值。（翻攝自YouTube）節目分析王彥程的戰績，認為他真的是物超所值。（翻攝自YouTube）

記者張恩祥（音譯）在節目上分享幕後故事，其實當初韓職強隊起亞虎曾想積極網羅王彥程，不過後來優先考慮補強野手，也就是如今被下放二軍的澳洲球員戴爾（Jared Dale），韓華鷹就在起亞虎猶豫不決之際，直接攔胡，要走了王彥程。

記者張恩祥（右）透露，起亞虎對王彥程猶豫不決時，被韓華鷹直接截胡。（翻攝自YouTube）記者張恩祥（右）透露，起亞虎對王彥程猶豫不決時，被韓華鷹直接截胡。（翻攝自YouTube）

消息一出，韓網友紛紛表示，、「謝謝韓華」、「起亞虎的高層要不要下台」、「起亞虎處理事情的能力太差了」、「王彥程來，韓華鷹真的是撿到寶」、「王彥程很適合韓華，希望你明年也在大田」、「起亞虎白癡嘛！」、「謝謝王彥程來韓華」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中