王彥程差點加盟起亞虎？韓媒揭背後內幕：猶豫付出代價

王彥程程為韓華鷹球迷眼中的寵兒。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕效力於韓職KBO韓華鷹的台灣選手王彥程最近又成為韓網熱議的焦點，原來是有記者爆料，起亞虎曾經對王彥程也很感興趣，最後因為猶豫不決，被韓華鷹以年薪10萬美金（約台幣315萬元）搶走，不然王彥程就會成為金倒永的隊友了。

在KBO的Live節目上談到王彥程的表現，主持人、記者都認為，王彥程與柳賢振是韓華鷹當中最穩定的支柱，兩人對於王彥程年薪10萬美金就能拿到這樣的好成績，感到十分驚訝，也認為王彥程正是韓職「亞洲外援制度」最成功的案例。

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節目分析王彥程的戰績，認為他真的是物超所值。（翻攝自YouTube）

記者張恩祥（音譯）在節目上分享幕後故事，其實當初韓職強隊起亞虎曾想積極網羅王彥程，不過後來優先考慮補強野手，也就是如今被下放二軍的澳洲球員戴爾（Jared Dale），韓華鷹就在起亞虎猶豫不決之際，直接攔胡，要走了王彥程。

記者張恩祥（右）透露，起亞虎對王彥程猶豫不決時，被韓華鷹直接截胡。（翻攝自YouTube）

消息一出，韓網友紛紛表示，、「謝謝韓華」、「起亞虎的高層要不要下台」、「起亞虎處理事情的能力太差了」、「王彥程來，韓華鷹真的是撿到寶」、「王彥程很適合韓華，希望你明年也在大田」、「起亞虎白癡嘛！」、「謝謝王彥程來韓華」。

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