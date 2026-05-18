名嘴謝寒冰直播跪完 千份雞排發放地點時間曝光

名嘴謝寒冰先前說若民進黨派沈伯洋參選台北市長就要發雞排、跪著直播。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕名嘴謝寒冰2025年11月19日放話如果綠營提名沈伯洋選台北市長，就要發出千份雞排，且跪著直播。如今民進黨真的派出沈伯洋投入台北市長選舉，謝寒冰今（18）日公布發放雞排時間與地點。

立委沈伯洋將代表民進黨參與台北市長選舉。（資料照，記者廖振輝攝）

謝寒冰曾在政論節目上說，民進黨不可能派出沈伯洋來選台北市長，如今言猶在耳，謝寒冰日前已履行跪著直播，現在就等著吃雞排囉！

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謝寒冰履行承諾跪著直播。（翻攝自YouTube）

謝寒冰13日先跪著直播，並特寫跪姿問「有看到嗎？」，並表示「說到就要做到，雖然我也覺得莫名其妙，為什麼會這樣」，他也預告發雞排的時間：第一天5／21（週四）下午兩點在TVBS大門口（瑞光路451號）；第二天5／22（週五）下午兩點在中天大門口（民權東路六段25號）。

謝寒冰發放雞排時間、地點曝光。（翻攝自臉書）

歡迎大家來領雞排的謝寒冰同時也感謝台中廣播公司總經理莊子富贊助2萬元、台北市議員徐弘庭贊助1萬6千元、哏傳媒台長贊助1萬元、好友李永吉贊助3萬元，來讓他兌現承諾。

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