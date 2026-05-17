金牛新月＋小滿限定！12星座慢慢變有錢「這5天」錯過再等一年

5/17「金牛座新月」能量放大！12生肖「小滿前這樣做」愈來愈順、愈來愈有錢！（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕財務卡關、焦慮睡不好？自今（17日） 即將迎來金牛座新月，也是農曆4月的第一天，迎來一年之中與「財富、穩定、安全感」連結最深的新月能量。塔羅牌專家艾菲爾老師提醒，當月亮在金牛座重新歸零，也象徵我們能重新整理生活秩序、修復金錢焦慮！

艾菲爾強調，比起快速暴富，這輪新月更在乎「慢慢變好」的踏實幸福，讓人能夠真正享受到「持盈保泰」的快樂與成就感。他也為12生肖指引專屬的「富足轉運法」，讓未來的自己，值得更好的生活。（註：小滿節氣前5/17～5/21皆可執行！）

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➤鼠│錢包聚財法

．準備一張乾淨平整的紙鈔與一枚硬幣，在晚上九點後放進平常最常使用的錢包內層。接著打開手機備忘錄，寫下三件「今年最想穩定成長的事」，不限於金錢，也可以是健康、人際或感情。

．寫完後，把紙鈔對折壓在枕頭下睡一晚，隔天再放回錢包。這個儀式象徵「讓財富貼近生活」。

．最後記得整理一次錢包，把發票、過期卡片清掉。你會發現，當空間開始乾淨，財運也會慢慢流動起來。

➤牛│大地許願法

．找一盆植物，不論是多肉、薄荷或小盆栽都可以。小滿節氣前替植物換水或鬆土，並一邊默念：「我願意讓生活慢慢穩定、慢慢富足。」

．接著在小紙條寫下三個與金錢有關的願望，例如加薪、存款、還清債務，再把紙條折起來壓在盆栽底部。

．這個儀式不求快，而是象徵「長久累積」。之後每次替植物澆水時，都等於再次替自己的財運灌溉能量。

➤虎│紅包開運法

．準備一個全新的紅包袋，在裡面放入88元、168元或888元象徵性的金額。小滿節氣前，點一盞暖黃色燈光，把紅包放在桌上，閉上眼睛想像一年後財務穩定的自己。

．接著大聲說出一句：「我有能力創造豐盛。」這個儀式最重要的，不只是招財，而是重新建立對自己的信任感。完成後，把紅包放進抽屜七天，不要打開。

．七天后，可將裡面的錢拿去請自己吃一頓好吃的，象徵「財富迴圈」。

➤兔│香氣富足法

．替自己準備一杯熱牛奶、奶茶或花草茶，再搭配淡淡香氛蠟燭。小滿節氣前，把房間燈光調暗，播放舒服音樂，讓自己徹底慢下來。

．接著寫下一份「理想生活清單」，內容不是數位，而是你真正想過的日子。比如：有安全感的家、穩定收入、能安心睡覺的夜晚。寫完後，把紙折起來收進書本裡。

．這個儀式的重點，是讓你重新感受：「富足其實是一種安心感。」當內在不再匱乏，外在世界也會慢慢改變。

➤龍│金色願望法

．找一樣金色小物，例如金色筆、飾品或硬幣，放在桌面中央。小滿節氣前，拿出一張白紙，寫下你未來半年最想達成的財務目標。

．寫的時候不能模糊，例如「收入增加兩成」、「完成副業計畫」會比「想變有錢」更有效。寫完後，把紙折三次壓在金色物品下方，並保持七天。

．七天內，每天看一眼自己的願望。這個儀式會讓你從「空想」慢慢進入真正行動的狀態。因為金牛新月真正強調的，是能落地的夢想。

➤蛇│鏡子能量法

．晚上洗完澡後，站在鏡子前，替自己塗上乳液或保養品。接著一邊看著鏡中的自己，一邊說：「我值得被善待，也值得擁有富足。」

．之後拿出一張紙，寫下近期最消耗你的金錢習慣，可能是情緒購物、亂花小錢或不敢談薪水。

．寫完後，把紙撕碎丟掉。這個儀式像是一場溫柔的「財務斷舍離」。

➤馬│行動招財法

．準備一雙平常最常穿的鞋子，把鞋底擦乾淨。小滿節氣前，在鞋盒裡放入一張寫著願望的小紙條，例如：「遇見新工作機會」、「接到更多訂單」。

．隔天穿著這雙鞋出門，象徵「帶著新運勢前進」。

．另外，很適合在這幾天主動聯絡久未見面的朋友，因為你的財運，很可能藏在人際流動裡。

➤羊│房間留白法

．小滿節氣前，請替房間做一次小規模整理。特別是床邊、衣櫃與堆積雜物的角落，只要清掉一小部分就好。

．整理完後，點一小盞暖燈，在桌上放一顆水果或甜點，象徵替未來生活留下「甜美空間」。

．接著閉上眼睛三分鐘，想像自己一年後最安穩幸福的模樣。這個儀式會幫助你把混亂能量慢慢沉澱下來。

➤猴│靈感存錢法

．準備一個透明玻璃罐，放入第一枚硬幣。之後每想到一個新點子、副業靈感或未來夢想，就再放一枚硬幣進去。

．小滿節氣前，替玻璃罐綁上一條黃色或金色緞帶，象徵替財運聚光。

．這個儀式很適合容易三分鐘熱度的你，因為它會提醒你：真正能變現的靈感，需要被持續累積。未來幾周，你很可能突然冒出新的工作方向。別急著否定，那些看似天馬行空的念頭，說不定正是命運準備送你的禮物。

➤雞│帳本轉運法

．小滿節氣前找一天晚上，把近期的支出、收入簡單記錄下來，不需要精算，只要誠實面對自己的花費就好。

．接著點一支白色蠟燭，在旁邊放一杯溫水，象徵讓金錢能量重新流動。

．寫完帳後，請在最後一頁加一句：「我願意讓金錢成為支持生活的力量，而不是焦慮來源。」吹熄蠟燭後，把水慢慢喝掉。這個儀式不是讓你變小氣，而是重新學會與金錢和平相處。

➤狗│門口迎福法

．小滿節氣前，請把家門口稍微整理乾淨，鞋子擺整齊、垃圾順手清掉。之後在門邊放一杯米或鹽，大約一晚即可。

．這象徵替家中穩定能量「守住財氣」。

晚上回家時，請在門口停三秒，再輕聲說一句：「願好運進門，煩惱留在外面。」

．這個小動作看似簡單，卻能讓你慢慢建立安全感。因為近期對你而言，最重要的財富，其實是內心不再焦慮。

➤豬│甜點豐盛法

．買一份自己喜歡的小蛋糕、甜點或水果，在小滿節氣前的夜晚慢慢享用。吃之前，先默念一句：「我允許幸福與富足進入生活。」

．接著拿出紙筆，寫下未來半年最想完成的三件事。不要只寫責任，也請寫下真正讓你快樂的願望。寫完後，把紙收進枕頭套裡三天。

．這個儀式會提醒你，富足不只是賺很多錢，而是願意好好照顧自己的心。當你開始感受到生活的甜，宇宙也會慢慢把更多溫柔送到你身邊。

☆民俗說法僅供參考☆

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