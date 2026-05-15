「飛機當公車搭」遭圍剿！蔡幸娟女兒「永久刪Threads」吐真實心聲

蔡幸娟（左）女兒Amanda（右）近日因脫口「把飛機當公車搭」而遭網友罵爆。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「凍齡玉女」蔡幸娟愛女Amanda「蛋蛋」謝方易，近來因分享美國留學與高端生活，在Threads短短2個月吸引8萬粉絲追蹤，不料日前卻因一句「把飛機當公車搭」遭部分網友質疑炫富。事後，Amanda不僅發文道歉，也被發現已關閉Threads帳號，如今再度透過IG限時動態連發4篇長文，坦言已永久刪除Threads，更直言自己「完全不難過也不後悔」。

Amanda表示，這半年來她在Threads認識很多人，也第一次感受到網路與分享生活的力量，一開始真的很喜歡Threads這個community（社群），認為平台即時、好玩，能分享日常與想法，但隨著時間過去，她慢慢感受到壓力與情緒負擔，甚至直言Threads已不再是一個能輕鬆開心分享生活的平台。

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Amanda公開再發聲。（翻攝自IG）

不過，Amanda也強調，自己永久刪除Threads後「完全不難過也不後悔」，只是想回到更舒服的分享方式。她也提到，不只是自己，很多女性也偶爾會遇到類似問題，因此決定未來只會在Instagram上分享生活、興趣、旅行與朋友回憶。

Amanda也向支持她的粉絲道謝，坦言這段時間學到很多，包括文字用詞與表達方式，「我當下沒有想太多，但其實很容易讓人誤會」，也強調「傷害別人的感受從來不是我的本意」。她最後表示，社群媒體本來應該是讓人放鬆、娛樂與連結彼此的地方，「人生比一個App大得多」，未來希望專注在生活、成長，以及分享真正讓自己快樂的事情。

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