自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「飛機當公車搭」遭圍剿！蔡幸娟女兒「永久刪Threads」吐真實心聲

蔡幸娟（左）女兒Amanda（右）近日因脫口「把飛機當公車搭」而遭網友罵爆。（翻攝自臉書）蔡幸娟（左）女兒Amanda（右）近日因脫口「把飛機當公車搭」而遭網友罵爆。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「凍齡玉女」蔡幸娟愛女Amanda「蛋蛋」謝方易，近來因分享美國留學與高端生活，在Threads短短2個月吸引8萬粉絲追蹤，不料日前卻因一句「把飛機當公車搭」遭部分網友質疑炫富。事後，Amanda不僅發文道歉，也被發現已關閉Threads帳號，如今再度透過IG限時動態連發4篇長文，坦言已永久刪除Threads，更直言自己「完全不難過也不後悔」。

Amanda表示，這半年來她在Threads認識很多人，也第一次感受到網路與分享生活的力量，一開始真的很喜歡Threads這個community（社群），認為平台即時、好玩，能分享日常與想法，但隨著時間過去，她慢慢感受到壓力與情緒負擔，甚至直言Threads已不再是一個能輕鬆開心分享生活的平台。

Amanda公開再發聲。（翻攝自IG）Amanda公開再發聲。（翻攝自IG）

不過，Amanda也強調，自己永久刪除Threads後「完全不難過也不後悔」，只是想回到更舒服的分享方式。她也提到，不只是自己，很多女性也偶爾會遇到類似問題，因此決定未來只會在Instagram上分享生活、興趣、旅行與朋友回憶。

Amanda也向支持她的粉絲道謝，坦言這段時間學到很多，包括文字用詞與表達方式，「我當下沒有想太多，但其實很容易讓人誤會」，也強調「傷害別人的感受從來不是我的本意」。她最後表示，社群媒體本來應該是讓人放鬆、娛樂與連結彼此的地方，「人生比一個App大得多」，未來希望專注在生活、成長，以及分享真正讓自己快樂的事情。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中