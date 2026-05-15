蘿莉塔被公車司機趕下車 捷運、公車都不給上 全網長知識

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人蘿莉塔昨（14）在社群分享自己的新發現，原來是她參加好友生日派對後，想將氣球帶回家給孩子玩，才知道雙北大眾運輸工具對「攜帶氣球」有規定，她很驚訝地說：「原來捷運和公車不一定能帶氣球，我現在才知道」。

蘿莉塔搭乘大眾運輸時遭司機拒絕，表示帶氣球不得上車，讓她非常驚訝。所以她在網路上發文，表示自己參加好友生日派對，結束後想帶氣球回家，豈料搭捷運時，站務人員告知「不能帶超過五顆氣球搭捷運，站務人員很親切，幫我消磁卡片讓我不用被扣錢」。無法搭捷運的蘿莉塔決定轉搭公車，上車之後，公車司機也說氣球不能帶上車。

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「我問說可是之前看過很多人帶氣球ㄟ，他說是只能帶不會飛的氣球，會飛的氣球都不行搭公車，我就又下車了」後來蘿莉塔搞清楚了，雙北交通運輸規定，每位旅客隨身攜帶的氣球數量不得超過5個；尺寸也限制氣球任一最長邊不得超過50公分，且運輸過程中氣球必須妥善固定，避免脫手飄起或掉落軌道影響行車安全。

蘿莉塔說，經過這次教訓，她覺得捷運只能帶五顆以內的氣球，且公車司機有權拒載帶氣球的乘客，她說：「學起來以後就會注意了。」

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