曾嗆「來啊沒在怕」 狄鶯護孫安佐影片悄刪除

孫安佐在河堤測試自製重裝置火焰槍，破壞力強大。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯獨子孫安佐（現名：孫健豪）在河堤測試自製重裝置火焰槍，16日遭警方上門逮捕，昨（17）日士林地院裁定羈押禁見。先前直播哭紅眼睛替孫安佐抱不平的狄鶯，今（18）日被網友發現影片已被悄悄刪除。

狄鶯深夜開直播為孫安佐說話。（翻攝自Twitch）

狄鶯在孫安佐被捕前就激動開直播，重提當年在美國因恐攻威脅入獄，她直問：「他傷了誰？有受害人嗎？受害人只有他一個，唯一的受害人」，狄鶯同時也在直播中表示孫安佐是個天才，「中研院為什麼不吸收他呢？」

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狄鶯認為美國威脅事件受害者只有孫安佐一人。（翻攝自Twitch）

狄鶯在直播中聲淚俱下說：「安佐真的不是壞孩子，媒體講的話真的氣死我了，都我的錯，如果我不是狄鶯的話，會這樣報他嗎？他好孩子，英文很好，補足我的不足，千錯萬錯都我的錯」。對於檢調有可能上門搜索，狄鶯也是天不怕地不怕的說：「來啊，沒在怕，我信我兒子」，同時表示，兒子被抓的那天就是自己上天的時候，不想活了。

狄鶯認為外界針對孫安佐，因為「他媽媽是狄鶯」。（翻攝自Twitch）

如今，狄鶯的臉書最新貼文，僅剩與丁特合體的2小時直播，悄然無息地把護航兒子孫安佐的影片刪除了。

孫安佐在IG發布於河堤測試「火焰噴射槍」影片，遭警方上門搜索，在住處查獲改造噴火裝置、改裝霰彈槍及模擬槍等危險物品，涉犯槍砲、放火未遂等5項罪嫌，並有串供滅證之虞，目前遭法官裁定羈押禁見。

狄鶯表示，兒子被抓的那天就是自己上天的時候，不想活了。（翻攝自Twitch）

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