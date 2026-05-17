台灣紀錄片上映首日「票房0」 導演花光23年退休金：我搞砸了

神木之島海報。（神木之島提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕紀錄片《神木之島》在台上映，不過導演李香秀收到消息，5月15日上映日票房掛零，「我深深自責自己努力不夠，昨晚，我就有預感，《神木之島》可能熬不過第一周。睡夢中，我的眼眶濕潤。」

塔克金溪的風之巨木。（神木之島提供）

導演李香秀表示，為了完成《神木之島》，2024年1月辭去了工作23年的大學副教授教職工作，專心影片製作，雖已沒有固定薪資，但有一筆退休金可以用。她透露，自己為節省開銷，遷移到花蓮，閉關好好剪接，只是未料退休金在這兩年間消耗很快，沒有找專業的行銷發行公司，也是因為去年銀行帳戶存的退休金已快用盡，連剩餘後製費用都可以無法支付。

請繼續往下閱讀...

台灣最高樹「大安溪倚天劍」。（神木之島提供）

去年10月，李香秀敲定5月15日的檔期，「為的是一個承諾，對於等待我完成此片已很久的被拍攝人物『找樹的人』負責。過去這幾年，我經常處於《神木之島》遲遲無法完成而內心很自責。對於被拍攝者，我的誠心回饋，就是把影片好好完成。」

自去年8月或9月起，李香秀已經長達半年以上處於剪接的煎熬中，她不希望把這些從山裡帶下來的素材搞砸了。影片好不容易完成了，李香秀卻說：「我卻把發行行銷搞砸了，雖然戲院排定了，但許多該進行的事務都被嚴重擱置與延遲。」

找樹溯溪。（神木之島提供）

儘管如此，她強調還是要感謝這一段期間幫助她的人，無論是工作人員或者不甚熟悉的朋友，都是我最大的支柱。面對指責，李香秀表示會誠心接受，「我知道我永遠做的不夠。」她也呼籲，《神木之島》真的很適合大銀幕觀看，很快會下片，希望大家趕快進戲院 。《神木之島》在台上映中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法