小滿將至、財運大洗牌！12生肖夏季「致富宜忌」一次掌握

別在財運翻轉期做錯事！命理專定提醒12生肖小滿節氣專屬「致富宜忌」。（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著夏季節氣即將進入「小滿」，萬物盈滿卻也暗藏變數。知名命理專家施爻老師針對12生肖進行運勢分析，同時也提醒大家，這段期間的能量核心在於「節奏控制」與「內在修為」，面對節氣交接的混亂期，唯有順勢而為、精準佈局，方能從立夏的生機走向小滿的豐收。

➤鼠

這是一個「小有過越」的時期，會發現自己在處理瑣碎細事上特別靈活，但面對重大轉折時會顯得力不從心。建議把重心放在優化現有的流程，而非開拓疆土，現在適合當一個完美的，而非決策者。

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．宜：專注細節、從事幕後準備、處理行政文書。

．忌：強行出頭或擔任領頭羊，若此時執意挑戰大計畫，容易因思慮不周而受挫。

➤牛

迎來「通泰順暢」的好運，會感覺到周遭的阻力變小了，與人的溝通也變得輕鬆。這是萬物復甦的階段，非常有利於修補過去失和的人際關係，或開啟之前停滯已久的計畫。

．宜：積極洽談合作、修復感情、推動新事務。

．忌：好運時最忌揮霍與懶散，要趁著這股順氣把基礎打穩，不要等能量耗盡才後悔。

➤虎

目前的局勢就像山體崩塌，舊有的體系或關係正不斷剝落，但這並非壞事，而是強制清除不適合的東西。可能會感到孤立無援或財物流失，這是在提醒該停下腳步檢視內在了。

．宜：靜守、休養生息、斷捨離不必要的開銷與交友圈。

．忌：投資、創業或大幅度變動生活環境，此時「動不如靜」。

➤兔

這是一個「一陽來復」的轉捩點，先前的霉運已到盡頭，新的生機正從地底悄悄萌芽。雖然還沒到大鳴大放的時候，但會明顯感覺到體力或機會在慢慢回升。

．宜：重啟計畫、建立規律的生活節奏、小試身手的投資。⁡

．忌：不要因為看到一點曙光就急著奔跑，現在需要的是「反覆」確認細節，慢火才能熬出好湯。

➤龍

目前的狀態是「有所積蓄但時機未成熟」，很有才華，但環境的風向還沒完全對準。就像一朵雲雖美但還下不成雨，需要更多的耐心去累積能量。

．宜：精進專業能力、累積人脈資源、聽取女性貴人的建議。

．忌：孤軍奮戰或試圖用蠻力突破現狀，強行推進只會讓自己筋疲力盡。

➤蛇

這是草木破土而出的階段，充滿生命力但也充滿掙扎與混亂。剛開始一項新事務或進入新環境，會覺得障礙重重，甚至感到迷惘。

．宜：尋找可靠的導師幫忙、打好基礎功、保持積極的學習心態。

．忌：創始時期最怕沒耐心，只要熬過這段陣痛期，未來的格局會非常大。

➤馬

這是一個能量與才華大爆發的時刻，代表有足夠的資源去做想做的事。視野變得開闊，適合進行長遠的規劃或跨領域的嘗試。

．宜：勇敢表態、爭取領導職位、進行深度的學術或專業進修。

．忌：止步不前，若擁有這麼大的能量卻不作為，反而會造成內心的焦慮或浪費。

➤羊

目前的處境就像水落到澤底，魚被困在乾涸的泥淖中，容易感到資源匱乏、才華被埋沒。這是一個極大的考驗期，尤其是對言語的考驗，容易招惹誤解或口舌是非。

．宜：幽閉修煉、閱讀、在安靜中尋找智慧。

．忌：辯解或強求，越是想辯解，越容易被誤會 越是想掙扎，困局反而收得更緊。

➤猴

這是一個吉中帶凶的運勢，唯有誠信為好，這段期間散發出的真誠感會讓你無往不利。適合處理需要高度信任的事情，不管是感情上的承諾，還是商業上的契約。

．宜：真誠待人、尋求合作伴侶、落實承諾。

．忌：誠信必須發自內心，若只是做表面功夫，一旦被揭穿，運勢會迅速崩跌。

➤雞

這段時間就像一個旅人，不安於現狀，或因為外力必須移動。雖然充滿變動，但也因為不在熟悉的圈子裡，反而能看到更多新機會。

．宜：出差、旅行、拓展異地市場、認識不同背景的朋友。

．忌：貪戀現有的安穩，或在人生地不熟的地方與人爭執，保持禮貌與彈性是關鍵。

➤狗

「損」的真義是「減少欲望，增加修為」，現在看似失去，其實是在消除負擔。可能會覺得最近總是在幫別人解決問題，或是在金錢、勞力上有所支出。

．宜：佈施、奉獻、主動減少不必要的開支或負面情緒。

．忌：凡事莫強求！只要心態放寬，這種「損」會轉化為未來的貴人運與穩定性。

➤豬

風的特質是無孔不入，但也容易隨風搖擺，表示這段時間的應變能力極強。適合擔任協調者的角色，透過柔和的態度去滲透、解決原本僵硬的問題。

．宜：順勢而為、聽取專家意見、反覆審視計畫。

．忌：獨斷專行或猶豫不決，最忌諱在兩者之間反覆橫跳，內心一定要有一個定見。

30歲的靈魂解析師，施爻是在公廟長大的第三代。（施爻提供）

【施爻老師 小檔案】

．專長：前世今生

30歲的靈魂解析師，為公廟背景長大的第三代，從小在香火與祭儀中觀察靈魂的百態，結合家族傳承的直覺與細節觀察，精準捕捉每個人身上遺留的前世標誌。

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