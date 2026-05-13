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聶永真爭議燒出「尋寶潮」！101聯名卡掀萬人朝聖 賈永婕一看也淪陷

聶永真操刀101聯名卡大玩視覺降噪。（翻攝自IG、Threads）聶永真操刀101聯名卡大玩視覺降噪。（翻攝自IG、Threads）

〔記者傅茗渝／台北報導〕設計師聶永真近期因台電logo改造案深陷輿論風暴，外界針對公部門美學與預算運用戰成一團。然而這場爭議意外引發「美學回潮」，大眾開始在日常生活中挖掘聶永真的足跡，不少人驚覺：「原來身邊美好的事物都出自他手！」近日更有網友在 Threads 分享台北101聯名信用卡，直呼「美到沒朋友」，極簡質感不僅吸引萬人朝聖，更意外釣出101董事長賈永婕現身。

這款由台北 101 於 2023 年與聶永真攜手打造的3款卡面，在當時就曾引起設計界關注。設計師徹底捨棄信用卡常見的塊狀幾何與繁瑣構圖，改以細膩、流動的抽象線條作為視覺核心。透過這種「輕美學」的手法，將台北101建築意象轉化為當代藝術，讓原本充滿商業感的塑膠卡片瞬間升級為時尚單品。

101聯名卡被挖出釣出賈永婕回應。（翻攝自Threads）101聯名卡被挖出釣出賈永婕回應。（翻攝自Threads）

這波「尋寶潮」熱度驚人，Fumi阿姨分享卡面美照並感嘆：「先不管台電，101聯名卡是真的超美！」貼文一出，竟讓101董事長賈永婕驚喜空降留言區，驚呼：「所以也是聶永真設計的嗎？」她大讚設計真的好美，但自曝因為自己的版本不同，這款設計也是她第一次看到。

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