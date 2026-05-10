百想》「暴君的廚師」李彩玟奪新人獎 狂感謝潤娥：前輩成就了我

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第62屆百想藝術大賞日前舉行，李彩玟因演出韓劇《暴君的廚師》獲頒電視部門男子新人獎，女子新人獎則是《愛麻夫人熱映中》的方效潾奪下。

李彩玟獲得男子新人獎。（翻攝自Naver）

原本《暴君的廚師》由《黑暗榮耀》的朴成焄主演，後來朴成焄因爭議辭演，改由李彩玟代打上陣。如今獲得男子新人獎，李彩玟十分激動，他表示光是來參加這麼盛大的頒獎典禮，已經很光榮了，「沒想到我還能得到這麼光榮的獎，我要感謝的人很多，謝謝導演張太侑選擇了什麼都不會的我，是我的恩人，也是像父親一樣的人。也真的很感謝潤娥前輩的幫忙，我尊敬又喜愛她，李獻這個角色才能誕生，我的角色能夠獲得大家的喜愛，都是多虧了前輩，我什麼都沒有做，是導演拍的好，是前輩帶著我、成就了我。」

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聽到李彩玟的感言，潤娥露出欣慰的表情。（翻攝自Naver）

李彩玟瘋狂感謝前輩們。（翻攝自Naver）

適逢南韓的父母節，李彩玟表示雖然沒辦法親自去跟父母見面，反而來到頒獎典禮，獲得這麼大的獎項，真的非常感激。他強調非常愛自己的家人，未來會繼續努力。

《暴君的廚師》導演張太侑在台下拍下李彩玟得獎的模樣。（翻攝自Naver）

方效潾獲得女子新人獎，認為《愛麻夫人熱映中》是一部像禮物一樣的作品。（翻攝自Naver）

方效潾獲得女子新人獎，認為《愛麻夫人熱映中》是一部像禮物一樣的作品，「身為新人演員，能夠飾演新人演員的角色，因此我更加真心投入演出。真心感謝李海永導演，願意相信如此微不足道、什麼都不是的我，並一路支持我、選擇了我。也因為那份信任，我才能一直相信自己並堅持到最後。」她還感謝同片的前輩李荷妮，「讓我學習到、並看見了什麼才是真正優秀的演員。另外，也多虧同樣在場的陳善圭前輩，讓我能夠開心又順利地完成演出。」陳善圭在台下也開心為方效潾鼓掌。

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