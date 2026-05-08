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娛樂 最新消息

主持中國節目「零下30度跳江」 台灣男星痙攣送醫險命危

Gino（左三）討海小孩第一次嚐現剖鮮蚵。（公視台語台提供）Gino（左三）討海小孩第一次嚐現剖鮮蚵。（公視台語台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕公視台語台外景節目《黑白威廉Fighting》最新一集前往嘉義布袋Gino的故鄉，主持人黃鐙輝（代班）、阿喜、海產以及助理主持麥克和《菜鳥仔NICE PLAY》成員韓馨，一行人跟著Gino出海體驗討海人的生活，還去參觀Gino家的舊三合院，了解Gino小時候成長玩樂的地方。

抵達布袋的第一站，Gino帶主持群去享用油蔥飯和吳郭魚，Gino說：「這是每次回布袋必吃的餐廳，在地人才知道的美食。」更分享嘉義有名的噴水雞肉飯，只有在市區才有，布袋是沒有的，吃到油蔥飯，Gino感動地說：「跟印象中的味道一模一樣。」眾人驚呼連連時，黃鐙輝毫不留情拆台，手拿眼藥水說：「這罐是什麼，剛在滴什麼?」Gino把眼藥水搶走，尷尬表示，歹勢是因製作人要求才這麼做的。

Goin曾為主持節目賣命。（公視台語台提供）Goin曾為主持節目賣命。（公視台語台提供）

吃飽後大夥人前往海邊，準備當一日討海人，Gino分享小時候爸媽北上創業，沒人照顧他，他時常跟著叔叔伯伯出海抓魚，都睡在船上，Gino說：「我算是海產養大的小孩，除了我，我爸也是，叔叔伯伯國小畢業後都靠捕魚賺錢來供我爸讀書。」Gino滿懷感恩表示，長大後賺錢有能力，只是叔叔伯伯需要幫忙，一定二話不說出手相助。目前Gino的堂弟是討海人，開船出海教大家採收鮮蚵、剖鮮蚵，讓大家在海上現剖生吃最鮮的蚵，Gino說:「布袋出生的我沒有這樣吃過。」

體驗出海採收蚵、捕撈風螺的過程不到半天，黃鐙輝已經想回岸上休息，有感而發表示，討海人真的很辛苦、不簡單。回到陸地上，海產問:「Gino為何進入演藝圈的?」Gino說:「本來是要出國讀書的，但因為跳舞比賽得全國冠軍，就決定不出國讀書，加入5566小刀組的男團K ONE。」坦言還沒紅的時候，曾經為了一個主持機會，遠赴哈爾濱跳進零下30度的江，差點沒辦法上岸，上岸後因為冷到馬上痙攣昏倒送醫，差點沒了生命。

節目尾聲黃鐙輝準備禮物送給Gino，Gino將禮物拆開是磚塊和瓦片，黃鐙輝說：「舊厝是根，雖然現在破舊沒人住，但我希望根不要被忘記，等房子重新蓋好，再繼續延續。」Gino感動表示「沒問題，交給我。

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