自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

澎恰恰藏了兩年 母親節揭失智真實面 徒孫也來了

澎恰恰、黃鐙輝。（翻攝自臉書）澎恰恰、黃鐙輝。（翻攝自臉書）

〔記者張釔泠／台北報導〕柯淑勤與黃鐙輝首度合體，為澎恰恰所演唱的台語歌曲《做你的後生你的囝》MV演出，三位實力派攜手合作，這也是黃鐙輝出道20年來首次與柯淑勤合作，堪稱圓夢之旅。

柯淑勤、黃鐙輝首度同框。（YT頻道「說到不如做到陪伴」提供）柯淑勤、黃鐙輝首度同框。（YT頻道「說到不如做到陪伴」提供）

此次MV由柯淑勤飾演性格剛烈卻逐漸失智的母親，黃鐙輝則飾演天生腳疾、始終默默守護的兒子，兩人角色對比鮮明。這首歌早在兩年前完成，歷經時間發酵後啟動MV拍攝，並選在母親節上線。

柯淑勤跨刀演出。（YT頻道「說到不如做到陪伴」提供）柯淑勤跨刀演出。（YT頻道「說到不如做到陪伴」提供）

柯淑勤坦言，這次最觸動她的是角色的真實與殘酷，「歌詞寫得非常貼近人心，那個現實面蠻觸動人的、蠻震撼的」，甚至讓她產生強烈代入感，「會讓人覺得，有一天自己也可能變成這樣。」同時她也認為這樣的角色是一種難得的學習機會，「可以去理解一個人的一生。」談到失智議題，她半開玩笑「警告」黃鐙輝要多注意，「不是年輕就不會，近年有年齡層往前的趨勢。」

柯淑勤、黃鐙輝首度同框。（YT頻道「說到不如做到陪伴」提供）柯淑勤、黃鐙輝首度同框。（YT頻道「說到不如做到陪伴」提供）

黃鐙輝則打趣回應「聽說一直打麻將就會還好」，笑說自己之後會先找牌咖準備，柯淑勤也笑回「喔，你要先準備好。」他更分享與丈母娘打麻將的趣事，「我如果贏錢她不會給我，我輸錢她就一直要」，讓柯淑勤笑虧「這有點症狀喔」，兩人互動為沉重議題增添生活感。

黃鐙輝分享，這次MV演出對他而言意義重大，「大家都知道，舜哥是我師傅，澎哥是我師傅的師傅，也就是我在演藝圈的師公啦（笑）。」能參與作品就是一種榮耀。他也笑說，想當柯淑勤的兒子很久了，出道20年終於等到首次合作，直呼美夢成真。

談到歌曲，黃鐙輝表示第一次聽到就被打動，「那個聲音真的會唱到心坎裡」，整首歌充滿畫面感。他也分享，因家中長輩曾有類似失智的經驗，讓他對角色更有感觸，「我爺爺就是有時候會忘記，有時候又會想起來。」他坦言，這首歌最打動人的地方在於那些說不出口的情感，也希望透過作品讓大家更珍惜每一個當下，「MV就在母親節上架，也提醒大家一定把握跟媽媽的相處時光，多把愛說出來！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中