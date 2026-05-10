澎恰恰藏了兩年 母親節揭失智真實面 徒孫也來了

澎恰恰、黃鐙輝。（翻攝自臉書）

〔記者張釔泠／台北報導〕柯淑勤與黃鐙輝首度合體，為澎恰恰所演唱的台語歌曲《做你的後生你的囝》MV演出，三位實力派攜手合作，這也是黃鐙輝出道20年來首次與柯淑勤合作，堪稱圓夢之旅。

柯淑勤、黃鐙輝首度同框。（YT頻道「說到不如做到陪伴」提供）

此次MV由柯淑勤飾演性格剛烈卻逐漸失智的母親，黃鐙輝則飾演天生腳疾、始終默默守護的兒子，兩人角色對比鮮明。這首歌早在兩年前完成，歷經時間發酵後啟動MV拍攝，並選在母親節上線。

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柯淑勤跨刀演出。（YT頻道「說到不如做到陪伴」提供）

柯淑勤坦言，這次最觸動她的是角色的真實與殘酷，「歌詞寫得非常貼近人心，那個現實面蠻觸動人的、蠻震撼的」，甚至讓她產生強烈代入感，「會讓人覺得，有一天自己也可能變成這樣。」同時她也認為這樣的角色是一種難得的學習機會，「可以去理解一個人的一生。」談到失智議題，她半開玩笑「警告」黃鐙輝要多注意，「不是年輕就不會，近年有年齡層往前的趨勢。」

柯淑勤、黃鐙輝首度同框。（YT頻道「說到不如做到陪伴」提供）

黃鐙輝則打趣回應「聽說一直打麻將就會還好」，笑說自己之後會先找牌咖準備，柯淑勤也笑回「喔，你要先準備好。」他更分享與丈母娘打麻將的趣事，「我如果贏錢她不會給我，我輸錢她就一直要」，讓柯淑勤笑虧「這有點症狀喔」，兩人互動為沉重議題增添生活感。

黃鐙輝分享，這次MV演出對他而言意義重大，「大家都知道，舜哥是我師傅，澎哥是我師傅的師傅，也就是我在演藝圈的師公啦（笑）。」能參與作品就是一種榮耀。他也笑說，想當柯淑勤的兒子很久了，出道20年終於等到首次合作，直呼美夢成真。

談到歌曲，黃鐙輝表示第一次聽到就被打動，「那個聲音真的會唱到心坎裡」，整首歌充滿畫面感。他也分享，因家中長輩曾有類似失智的經驗，讓他對角色更有感觸，「我爺爺就是有時候會忘記，有時候又會想起來。」他坦言，這首歌最打動人的地方在於那些說不出口的情感，也希望透過作品讓大家更珍惜每一個當下，「MV就在母親節上架，也提醒大家一定把握跟媽媽的相處時光，多把愛說出來！」

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