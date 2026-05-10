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娛樂 最新消息

郭富城演唱會前吃鍋   「嬌小可愛」意外成焦點

郭富城將在浙江衢州舉行演唱會，被拍到先去大啖火鍋，整個人被指「小隻」（紅圈處）。（香港星島日報）郭富城將在浙江衢州舉行演唱會，被拍到先去大啖火鍋，整個人被指「小隻」（紅圈處）。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕60歲香港天王郭富城將在中國浙江衢州舉行演唱會，向來是「無辣不歡」的他，開唱前夕被拍到大啖麻辣鍋，前晚在工作人員及大批保鑣護送下，現身當地一家知名火鍋店大快朵頤，其天王級排場，盡顯霸氣。

郭富城當晚乘坐專車抵達火鍋店門外，車門一開，隨即有10多名身穿黑衣黑褲、身材彪悍的保鑣一擁而上，將他密不透風地包圍形成一道人牆，從馬路邊一直護送到店內。當天郭富城身穿深色Polo衫和長褲，打扮低調，並戴上口罩。

他人氣火紅，所到之處都是關注焦點，身邊也有大批保鑣陪同。（香港星島日報）他人氣火紅，所到之處都是關注焦點，身邊也有大批保鑣陪同。（香港星島日報）

雖然他一路上低頭快步而行，似乎不想被其他客人認出，但身後緊隨著龐大團隊，反而讓郭富城成為全場焦點，陣仗之大，引來店內外不少人圍觀。離開時，同樣是「前呼後擁」的盛大場面，天王氣勢展露無遺。

雖然整個過程氣勢十足，但影片曝光後，不少粉絲卻將重點放在郭富城的身材上。有人留言指他「嬌小可愛」，更有人表示：「他真的好嬌小，可想而知老婆方媛有多小隻。」意外的留言令人不禁莞薾大笑。

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