民視八點檔雙戲策略 三立台視淡定觀其變

江俊翰（左起）近日加入《豆腐媽媽》，重逢老戰友梁佑南、吳皓昇。（民視提供）

黃西田（左起）、韓瑜、柯叔元在《阿松與阿暖》有滿滿的對手戲。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕電視台八點檔因觀眾收視習慣改變，收視率逐年下滑，為搶救廣告主看重的收視率，各台除了內容下猛藥外，也陸續加入新角色，試圖讓觀眾耳目一新。

民視更祭出新播出計畫，原本一天播2小時15分的《豆腐媽媽》改為1天75分鐘，剩下1小時由白家綺、柯叔元、韓瑜等人主演的新戲《阿松與阿暖》接棒播出，其他台目前按兵不動。

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只是《豆腐媽媽》播出時數減少，藝人每集酬勞亦相應減少，傳出有演員叫苦連天。對此，民視副總許念台解釋《豆腐媽媽》是長集數連續劇，每天時數減少，可能集數就會增加，「民視會在八點檔安排二部戲同時播出，就是想在一成不變的八點檔市場，增加更多元的選擇和變化。」

《阿松與阿暖》全劇共60集，從6月8日開始播出，預計8月播完，據悉之後沒有新戲計畫，將回歸2小時《豆腐媽媽》主戰場。

面對民視新策略，各台目前抱持「敵動我不動」淡定態度。三立表示《百味人生》將穩定維持原播出規劃，一天依舊是2小時15分鐘；台視強調《寶島西米樂》目前播映成效優異，不受其他平台調整影響，維持一天1小時播出。

江俊翰走出慘澹人生 回歸螢幕

此外，《豆腐媽媽》時數雖減少，相隔1年半沒演戲的江俊翰此刻卻加入演出。談及消失的這一年半，是他人生最慘澹的一年，除了照料患有帶狀皰疹、高齡84歲的母親，他自己去年7月因蜂窩性組織炎緊急住院，病情一度危急，險些引發敗血症。

他坦言除了生理磨難，經濟壓力更雪上加霜，因工作停擺加上投資失利，陷負債窘境，甚至需與銀行進行債務協商。他坦言：「那段時間連基本生活開銷都成問題，好幾次覺得撐不下去，幸好總有貴人及時伸出援手，才讓我鼓起勇氣沒放棄自己。」

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