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娛樂 最新消息

尷尬了！大咖天后偷唱別人的歌被抓包 眾星雲集原唱就在現場

齊豫今晚在北流舉辦「風采依舊。在」演唱會。（記者胡舜翔攝）齊豫今晚在北流舉辦「風采依舊。在」演唱會。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕美聲天后齊豫今晚在北流舉辦「風采依舊。在」演唱會，包括吳青峰、黃韻玲、趙詠華、萬芳等歌手到場朝聖，面對台下這群實力派唱將，齊豫打趣：「這次沒找特別嘉賓合唱，其實真正原因是因為我不想要換衣服，所以我那些『潛力嘉賓』們，今天就只能乖乖坐在VIP席聽我唱了！」綜藝教母張小燕也到場朝聖。

齊豫這套巡演唱回台灣，形容心情近鄉情怯，招認唱到第一首歌《這世界那麼多人》就不小心唱錯，直言：「這是個好兆頭，要先錯了以後之後應該就不會再錯了，是吧？」

齊豫今晚在北流舉辦「風采依舊。在」演唱會。（記者胡舜翔攝）齊豫今晚在北流舉辦「風采依舊。在」演唱會。（記者胡舜翔攝）

齊豫選唱民歌組曲、西洋經典及佛曲、福音等心靈歌曲，更驚喜選唱過去鮮少在演唱會上出現的《哭泣的駱駝》及《如果真的不要》兩首歌，藉此報答台北歌迷的支持，她感性表示：「謝謝家鄉的『知音』們這麼給面子，讓我的票早早完售，不但解除了我的票房焦慮，更可以專心的準備節目內容。能再次見到許多一路陪伴的歌迷朋友，讓我格外珍惜這個緣分！」

齊豫還重新演繹好友潘越雲早期的經典金曲《曉夢蝴蝶》，特別向前來支持的「原唱」潘越雲喊話，開玩笑說：「糟糕！偷別人的歌曲來唱被當場抓包了！每次開唱選歌，自己的歌都比較艱澀，沒想到這次唱別人的歌，也一樣不好唱！」幽默發言逗得全場笑聲連連。

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