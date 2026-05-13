BTS柾國被當肥羊！中國詐騙主嫌騙走8億 遭引渡南韓受審

BTS柾國被詐騙集團當成肥羊，股票差點都被騙走。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團「BTS」防彈少年團的成員柾國去年被爆出持有市值約84億韓元的股票遭盜，所幸及時止損，並未受害。南韓法務部今天（13日）宣布，已經攜手警察廳，將涉案的中國籍主嫌從泰國遣返至南韓受審。

韓媒《中央日報》報導，這個跨國犯罪組織涉嫌從2023年8月至2025年4月非法駭進公家機關竊取個資，並利用南韓平價電信「알뜰폰」無須臨櫃即可開通手機的漏洞進行詐騙，成功從受害者的帳戶提取股票、存款，包括政界、財閥以及法律界人士都成為下手目標，犯罪所得恐怕高達380億韓元（約台幣8億元）；柾國雖然也成為目標，所幸立刻凍結帳戶，才沒有造成損失。

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BTS柾國（左）當兵期間成為中國詐騙集團下手的目標。（達志影像）

犯罪主嫌是中國籍的40歲男子，今天上午已從泰國曼谷被遣返到南韓仁川機場，另有一共犯35歲的全姓男子，兩人是大學學長、學弟的關係，如今攜手犯案，據悉共有258人的個資外洩，駭客先從有錢人下手，接著將目標放在入獄或者服兵役者等人，因為他們沒辦法立刻察覺犯罪，且對詐騙也無法立刻應對。根據《朝鮮日報》報導，首爾地方警察廳表示，由於此案對社會有重大影響，警方會進行嚴格調查。

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