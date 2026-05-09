《逐玉》男神張凌赫太孝順 美聲天后齊豫感動發聲

齊豫今晚在北流舉辦「風采依舊。在」演唱會。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕美聲天后齊豫今晚在北流舉辦「風采依舊。在」演唱會，明天就是母親節，她應景獻唱《母親我愛您》，要送給全天下的媽媽，還提到《逐玉》男神張凌赫，只要生日必穿「媽媽牌毛衣」為例，道出親情的偉大，「有人說『織毛衣的母親』這種景象已經不復存在，但其實只是你沒看見罷了。」

齊豫希望能透過歌曲，傳遞從未消失的親情記憶及民歌文化傳承，感性表示：「《母親我愛您》其實是一首校園民歌，所以特別把它放在民歌段落裡，而這裡的『母親』，其實也呼應了我們對文化養分的認同與關注。」

請繼續往下閱讀...

齊豫今晚在北流舉辦「風采依舊。在」演唱會。（記者胡舜翔攝）

今晚包括潘越雲、黃韻玲、趙詠華、萬芳等歌手到場朝聖，面對台下這群實力派唱將，齊豫打趣表示：「這次沒找特別嘉賓合唱，真正原因是因為我不想要換衣服，所以我那些『潛力嘉賓』們，就只能乖乖坐在VIP席聽我唱了！」

齊豫今晚在北流舉辦「風采依舊。在」演唱會。（記者胡舜翔攝）

齊豫透露這次巡演唱下來的最大挑戰，就是體力負荷與大環境變化帶來的影響。前陣子重感冒的她苦笑表示：「一直覺得自己是吃粗糧長大的上一代人，算相對勇健，這回也不得不對新世紀疫病另眼相看了！」她也將自己的嗓子比喻成「隨身樂器」，笑說：「這樂器攜帶起來雖然輕便，但保養起來還真不一般呀！除了自律，還有點靠天吃飯的感覺。」最近她更被眼尖的工作人員發現「變瘦」，透露長年維持身材的方法正是「飲控」，非常自律。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法