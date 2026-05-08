百想》玄彬奪戲王！告白孫藝真母子「我愛你們」 愛妻拿手機狂拍老公

玄彬奪下百想戲王。（翻攝自Naver）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓男神玄彬今天（8日）以《韓國製造》拿下百想藝術大賞戲王，老婆孫藝真在台下也立刻用手機拍下老公得獎英姿，實在有夠閃。

孫藝真在台下拿手機狂拍老公玄彬。（翻攝自Naver）

玄彬去年才以禹民鎬執導的電影《哈爾濱》奪下青龍獎影帝，今天則擊敗朴珍榮、柳承龍、池晟、李俊昊等勁敵，成功在百想藝術大賞稱帝，他感謝《韓國製造》的導演禹民鎬、演員以及工作人員們，以及喜愛《韓國製造》的觀眾們。他的感謝名單一大串，表示要感謝的人太多了，不過沒有忘記最愛的妻子、兒子，「我想對我深愛的妻子藝真，還有我親愛的兒子，說聲我愛你們。」

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玄彬在犯罪驚悚韓劇《韓國製造》中所飾演的白冀兌，將國家視為商業藍圖，對財富和權力有著永無止境的野心。（資料照，Disney+提供）

犯罪驚悚韓劇《韓國製造》故事設定在動盪的1970年代，講述被財富和權力欲望所吞噬的男人冀兌，和信念堅定的正義檢察官健榮之間的故事。這兩個人不斷針鋒相對，最終捲入了一場改變他們未來的重大事件。玄彬在片中所飾演的白冀兌，將國家視為商業藍圖，對財富和權力有著永無止境的野心，玄彬自己都宣稱「是我至今演出的角色當中，將慾望表現得最直接的人物」，但他在看劇本的時候，就直覺這是一部不可多得的好作品，「無論是世界觀、人際關係都呈現得無比緊張」。

朴寶英以《未知的首爾》獲得影后。（翻攝自Naver）

朴寶英今天以《未知的首爾》獲得影后，她有感而發，表示有時候只看別人的才華，卻忽略了背後的努力，雖然很討厭競爭，但看到周圍的演員都非常棒，讓她心想「不想落後、我想要做得更好，我不想輸」，或是正因為如此，才成就了今天的她。

朴寶英透露，當初帶著極大的野心選擇了《未知的首爾》，直到開拍之前都還在懷疑自己是否能勝任，不過每當覺得迷茫的時候，閱讀《未知的首爾》的劇本時就會產生勇氣。朴寶英除了感謝劇組、演員們之外，也特別對兩位替身演員表達感謝。今天是南韓的父母節，朴寶英表示，下輩子還想再當父母的女兒。

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