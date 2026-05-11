HBO把他剪成「攀岩心機男」 霍諾德親吐不爽心聲

〔記者鍾志均／綜合報導〕美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今年1月徒手爬上台北101震撼全球，不過現在意外多了一個「反派」新稱號。

HBO紀錄片《The Dark Wizard》聚焦已故傳奇攀岩家迪恩波特（Dean Potter），卻意外把霍諾德剪成「超競爭、想贏過偶像」的狠角色，讓他忍不住親自開Podcast吐槽：「這是我第一次被演成反派，有點煩。」

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艾力克斯霍諾德（圖）和已故傳奇攀岩家迪恩波特，是亦敵亦友的關係。（Netflix提供）

原來，霍諾德在片中被塑造成一路想「超車」迪恩波特的人，甚至連打破速度紀錄、完成徒手獨攀Half Dome，都被剪得像是對偶像下戰帖。但霍諾德本人完全不認帳。

霍諾德坦言，迪恩其實一直都是自己的童年英雄，「我以前只覺得這個人太猛了，後來發現自己也能做到那些事，就只是想去試試看。」強調自己從沒想過要刻意贏過對方。

最有趣的是，霍諾德還爆料，當年在活動上碰到迪恩時，真的超怕被對方「一拳打死」，「我那時很緊張，覺得他可能會直接揍我。」結果沒想到，迪恩不但沒翻臉，還超友善，最後兩人還和平聊天。

艾力克斯霍諾德和已故傳奇攀岩家迪恩波特（圖），是亦敵亦友的關係。（Netflix提供）

紀錄片中也公開迪恩生前真實反應。他坦承看到霍諾德完成自己原本想挑戰的目標時，心情很複雜，「一部分會想：『X，那本來是我想做的。』但另一部分又知道，事實就是這樣。」

這段亦敵亦友的關係，也讓不少觀眾直呼根本像「攀岩版宿命對決」。

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