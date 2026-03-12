自由電子報
娛樂 最新消息

隋棠3歲兒哭著「十八相送」不讓走 黏媽一整晚：何其有幸

〔記者蕭方綺／台北報導〕隋棠與老公Tony結婚超過10年，育有3名子女，一家人生活溫馨可愛，她最近為了實境節目《請世界吃桌》常出國錄影，她透露這次長時間出差之前，3歲的小兒子Olie因為捨不得媽媽離開，還邊哭邊「十八相送」，讓她既心疼又感動，直呼：「能在世界上得到這種程度的愛，何其有幸。」

隋棠在日本錄製節目，也拍下美照。（翻攝自臉書）隋棠在日本錄製節目，也拍下美照。（翻攝自臉書）

隋棠分享小兒子奧里平常晚上8點就會上床睡覺，但在她準備出門工作的那晚，卻硬是撐到11點，等媽媽整理好行李才願意一起上床睡覺。更讓她心疼的是，奧里整晚睡得不安穩，不斷「睡睡醒醒」，確認媽媽還在不在身邊，甚至雙手環抱住她的脖子，要媽媽把頭靠在他的胸口。

到了清晨她準備出門時，奧里也立刻爬起床，一邊流淚一邊「十八相送」。面對兒子滿滿的不捨，隋棠感性寫下：「覺得，能在世界上得到這種程度的愛，何其有幸。」

其實這也不是她第一次感受到孩子對她的愛，之前她為了這節目到澳洲9天，旅程只有和孩子視訊兩次，搭乘紅眼班機返台，清晨回到家，看到女兒Lucy在鏡子上用五顏六色的彩色筆寫下大大的迎接字樣：「Hi Mom, Welcome Back!!! We missed you（嗨媽咪歡迎回來！！！我們好想妳）」，旁邊還畫上粉紅愛心與花朵，讓不少網友直呼擁有一個女兒是全世界最棒的事情。

隋棠在家會和三個孩子一起「拈花惹草」。（翻攝自臉書）隋棠在家會和三個孩子一起「拈花惹草」。（翻攝自臉書）

