斬斷孫安佐經紀關係 網紅重讀嘆無法控制：真的太麻煩了

孫安佐其經紀人陳昱中（網紅重讀）3萬元交保。（記者翁靖祐攝）

〔記者翁靖祐／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐14日在Instagram上傳自製「神級火焰槍」試槍畫面。北投分局16日將孫安佐及其經紀人陳昱中（網紅重讀）拘提到案，訊後移送士林地檢署複訊。檢方聲押孫安佐，陳昱中則3萬元交保，限制住居、出境及出海。

陳昱中交保後受訪，自己沒有辦法百分之百的去控制孫安佐，關於火槍的研究這塊部分，已經告訴他不要發片，不要往這個方向發展，但他還是堅持要往這個研究去前進。陳昱中認為，孫安佐應該要成長，自己也無法繼續以經紀人身分陪伴他，最多只能跟孫安佐當朋友，因為「真的太麻煩了」。

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陳昱中說，孫安佐目前不顧生活、賺錢，一直在進行相關的研究。至於對於孫安佐研究生存遊戲以及槍枝的目的，他也搞不太清楚，大家都是希望可以事業越來越多，賺更多錢，但孫安佐的想法似乎與他們不太一樣。而這次原本是希望孫安佐可以拍出更好的影片，孫安佐卻堅持要拍他的發明，所以才會在基於信任孫安佐的狀況下，發生本次的事件。

陳昱中說，在這件事情發生前，孫安佐的父母和友人都認為這些槍枝只是生存遊戲的玩具，並無深入的了解，而他也相信孫安佐絕對沒揚言要以這些槍枝做進一步的用途或是想要傷害人的念頭，「相信孫安佐是善良的」。

此外，陳昱中說，孫安佐從精神狀況不好後，就已經沒有任何收入，過去收入也不高，孫安佐目前若僅靠自己的收入，是沒有辦法生活的，所以靠家裡支援過活，但是父母也不會給太多支援，只希望他能好好生活。

陳昱中也說，自己能交保，是因為檢察官有看到自己是有在本次事件中盡力阻攔孫安佐。至於持有大麻部分，自己也會好好面對以及反省。

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