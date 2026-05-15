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娛樂 最新消息

安芝儇脫臼10公分遭諷「一回韓國手就好了」 經紀人淚揭真相：別抹滅她努力

〔記者邱奕欽／台北報導〕台鋼雄鷹啦啦隊韓籍女神安芝儇日前因右肩脫臼缺席大巨蛋應援，沒想到近日回韓國工作後，竟遭部分網友酸「回韓國手就好了！」對此，經紀人Sharon忍無可忍怒揭安芝儇傷勢真相，強調這是累積10年的職業傷害，更心疼喊話「不要抹滅一個女孩的努力！」

安芝儇先前因右肩脫臼缺席大巨蛋應援。（翻攝自IG）安芝儇先前因右肩脫臼缺席大巨蛋應援。（翻攝自IG）

安芝儇上月28日證實因練舞導致右肩脫臼，當時不僅缺席大巨蛋應援活動，也連帶取消韓國後續一週的工作行程。然而，有衷心粉絲近日飛往韓國朝聖安芝儇的應援活動，並將現場畫面分享到網路，沒想到留言區卻出現不少酸言酸語，質疑她「怎麼一回韓國手就好了？」、「不是說受傷嗎？」

對此，經紀人Sharon透過社群發長文反擊，忍淚透露安芝儇是在4月26日受傷，2天後經醫師診斷為脫臼達10公分，並非一般小傷，而是跳了10年應援累積下來的職業傷害。經紀人表示，當時團隊為了保護安芝儇，緊急取消大巨蛋舞蹈演出改為唱歌，也同步停掉韓國賽事工作；至於大巨蛋演唱韓文版《如果可以》、《想見你想見你想見你》，都是為了完成回饋台灣粉絲的心願。

此外，經紀人也心疼表示，安芝儇當時在大巨蛋落淚，是因為對粉絲感到愧疚，絕非外界質疑的「演戲」，同時更透露安芝儇這週重返應援舞台時，老闆全程在旁待命，就怕傷勢再度惡化。最後，經紀人向酸民喊話「你可以不喜歡她，但請不要抹滅一個女孩的努力、糟蹋她的真心。我的女孩……我守護。」一席肺腑之言獲得大批粉絲力挺。

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