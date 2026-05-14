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江蕙推手不忍了！「全額免費培訓」 挖掘下一個幕後王牌

陳子鴻再度創校。（火箭計畫提供）陳子鴻再度創校。（火箭計畫提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕曾是天后江蕙的經紀人，喜歡音樂創辦人、重量級製作人陳子鴻再度把滿腔熱血投入音樂教育。身兼師大流行音樂產學碩士專班教授，同時也是前1500聲量學院校長的他，再次投身產業教育創立「火箭計劃」，希望帶領台灣流行音樂產業往下扎根，培養真正能進入業界的幕後新血。

陳子鴻坦言，自己這幾年看到太多有才華、有夢想的年輕音樂人，想進入音樂產業，卻因為缺乏資源、人脈與背景，導致音樂路走得格外辛苦。「很多人其實很有能力，但沒有最後那一里路。」

他認為，目前市場上的主流培訓方向，大多偏向培養台前藝人，無論是選秀節目或相關課程，多數都圍繞在「明星養成」，反而真正支撐產業的幕後人才，包括製作、編曲、錄音、混音、A&R、演唱會技術等領域，長期缺乏系統化培育。

「火箭計畫」結業成果展。（火箭計畫提供）「火箭計畫」結業成果展。（火箭計畫提供）

因此，「火箭計劃」在陳子鴻心中，並不是一般的音樂學校，而是一座培養幕後音樂工作者的基地。他希望透過實戰訓練，讓學員真正理解產業生態與工作節奏，厚植華語樂壇未來的人才根基。

最令人震驚的是，「火箭計劃」採取完全免費制度，不收學費，唯一門檻只有「實力」。陳子鴻直言：「我們不是看你有多少錢，而是看你有多少能力。」

而師資陣容更堪稱「一等一」，由陳子鴻親自領軍，集結業界一線音樂工作者，全是天王天后御用的黃金班底，從A&R、詞曲創作、編曲、錄音混音到聲音工程，全方位陪伴學員實戰成長，幾乎等同直接把華語流行音樂幕後黃金團隊搬進教室。

「火箭計畫」結業成果展。（火箭計畫提供）「火箭計畫」結業成果展。（火箭計畫提供）

其實火箭計劃第一屆舉辦後，已經成功媒合不少學員正式踏入業界，此次課程內容除了詞曲創作、編曲、錄音混音、後製、人聲配唱外，更加入演唱會編排、Band Leader、FOH／監聽音控、Program、器材需求等完整產業流程，希望打造真正具備即戰力的新世代音樂人。

因此火箭計劃的核心精神，就是讓學員在高強度實戰中，被逼出真正的能力。陳子鴻最後再三強調：「即戰力，這三個字，就是火箭計劃最重要的事情。」喜歡音樂將於5/19（二）晚上19:00於線上舉辦「2026火箭計畫甄選說明會」，歡迎有志參與華語流行音樂行列的音樂新血們填寫表單報名參加。

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