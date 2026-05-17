孫安佐恐不只一人犯案？律師揭檢調真正擔憂喊話狄鶯放錯重點

「星二代」孫安佐（左）遭收押禁見。（記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯獨生子孫安佐，涉嫌公開引燃自製「重裝型噴火槍」並上傳影片至社群平台，檢警16日發動搜索拘提，於住處查獲改裝噴火裝置、改裝傘但槍擊模擬槍等物品，依涉犯槍砲、放火未遂等5項罪嫌重大，遭羈押禁見。狄鶯在孫安佐被逮捕前開直播痛哭，指社會埋沒人才，哭喊：「中研院為什麼不吸收他呢？」對於孫安佐連連闖禍，律師陳君瑋發文建議狄鶯應該重視兒子平常都跟誰連絡。

孫安佐對軍事武器興趣濃厚，更在社群發布自製火焰槍實測影片。（翻攝自IG）

孫安佐對軍事武器興趣濃厚，更在社群發布自製火焰槍實測影片，他提醒自己的行為非常危險，還呼籲大眾勿輕易模仿、嘗試。不過他卻沒想到自己的行為已經踩到法律紅線，對於這位「星二代」連連躍上新聞版面，有律師認為孫安佐應該不是一人製作這些武器。

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狄鶯開直播痛哭認內疚，曝兒子孫安佐一直都很想要當防恐小組。（翻攝自Twitch）

目前孫安佐測試「肩負式噴火裝置」，專案小組已於16日清晨同步搜索他與陳昱中住處。今日下午3時召開羈押庭，法官經過1小時多庭訊，裁定孫安佐羈押禁見，律師陳君瑋在社群平台發文表示，《槍砲條例》多數是黑道火拚才會用到的條文，檢調恐判斷孫安佐並非一人有犯罪嫌疑，而是團夥犯罪，故認定有串證、滅證之虞，構成羈押理由。陳君瑋更提醒狄鶯與其抱怨國家沒有好好重視他兒子的長才，還不如檢討兒子平常都跟誰聯絡。

☆危險行為，請勿模仿☆

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