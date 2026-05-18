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孫安佐涉5罪送進看守所！狄鶯驚傳崩潰失聯 孫鵬扛家變4字回應

孫鵬、狄鶯與孫安佐。（翻攝自臉書）孫鵬、狄鶯與孫安佐。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕孫鵬、狄鶯的26歲獨子孫安佐因涉嫌持有改造槍枝、高調玩自製噴火槍，昨（17日）遭法官認定涉犯槍砲、放火未遂等5項重罪，火速裁定「羈押禁見」2個月，直接送進看守所。過去總在直播中極力為兒子喊冤的狄鶯，面對兒子真的被抓進去關的殘酷現實，似乎徹底崩潰，今（18日）竟驚傳失聯，甚至被民眾目擊獨自現身淡水海邊，一肩扛起家變命運的孫鵬，稍早透過經紀人低調回應：「謝謝關心。」

據了解，狄鶯在兒子被收押後情緒徹底潰堤，今日一度與外界斷絕聯繫。稍早有民眾直擊，神情憔悴的狄鶯隻身出現在淡水沙崙、漁人碼頭一帶的海邊。由於她久坐岸邊、狀態令人擔憂，熱心民眾嚇得趕緊報警。

淡水分局以訊息說明，在接獲北投分局勤指中心通報，狄女因近日家事心情不佳，搭計程車至海邊立即派遣轄區警力前往了解，今天下午5時22分在沙崙海水浴場尋獲，當時她坐在海邊，無生命危險，警方已協助她返家。

面對兒子前一天才被送進牢房、老婆隔天又驚傳失聯在海邊被找到的雙重打擊，孫鵬透過經紀人表示：「謝謝關心。」對於老婆失聯並在海邊被尋獲的驚魂過程，孫鵬則沒有正面多做回應。

根據法律規定，孫安佐這次被法院裁定自5月17日起羈押禁見2個月。這意味著在接下來的日子裡，他處於完全與外界隔離的狀態，親友無法直接探視、通信或通電話。如果沒有提前交保、撤銷羈押或解除禁見，狄鶯、孫鵬以及孫安佐的女友，最快必須苦等到7月17日才有機會恢復聯繫。

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