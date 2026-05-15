五月下半月開始轉運 4生肖財星爆發準備翻身

五月中旬起有4生肖迎來轉運契機。（AI生成資訊）

〔娛樂頻道／綜合報導〕時光飛逝，轉眼間五月已經過了一半。五月中旬12生肖運勢將再有一波變動，丙午馬年火上加火，五行流轉加速，因此接下來將迎來轉折階段，財運、事業也會活絡起來。五月中旬過後，有4生肖被老天爺點名賞飯吃，不但有財星加持，身邊的運也慢慢好轉，貴人同時來到身邊。

⏺︎生肖龍

屬龍的人彷彿遇上人生翻盤，風向終於轉變了，原本卡頓的事情終於露出曙光，無論職場、與人談合作，都容易成功，也可能有貴人出手相助，結束獨自硬撐局面。才運回溫，正財收入穩定，偶爾還會有一些小驚喜，例如投資收到佳音。建議趁著順遂的時候，將基礎打好，即使節奏慢一點，只要根基穩固，終究是能把好運留下來。

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⏺︎生肖猴

屬猴的人原本就比較靈活，近期思緒更是活絡，很多時候無須刻意尋找，從日常生活中就能看到財路。在這段期間屬猴的人，將會有一波人際關係高潮，與人談話時容易出現新契機，獲得「進財」的管道，且偏財運明顯較旺盛，短期合作、突如其來的機會要好好把握。

⏺︎生肖牛

屬牛的人原本就是腳踏實地、默默累積的性格，因此，過去的努力開始發光，工作上有機會得到加薪、獎金，也有可能接下重要任務。不要妄想一夜暴富，一步一步努力出來的成果，會讓人覺得更充實。偏財部分偶有小驚喜，重要的是必須穩定節奏，讓好運氣慢慢靠近你。

⏺︎生肖雞

屬雞的人這段期間非常有感，機會來的又快又密，常常覺得有點應接不暇。也有可能機會是在很短的時間內突然出現，所以請隨時做好準備面對挑戰。這段期間偏財運旺盛，因此短期收入增加，反應迅速的你在做決定的時候，可以多檢查自己的想法與邏輯是否有漏洞，雖然機會多，抓住正確的方向對你最有利。

☆民俗說法僅供參考☆

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