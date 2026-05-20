Joeman開箱「陶朱隱園」1週破200萬觀看 驚人收入曝光

Joeman指出YouTube長片就替他帶來9432美元（約新台幣29萬8400元）收入，成為整體收益最大來源。（翻攝自YT）

〔記者蕭方綺／台北報導〕百萬YouTuber「Joeman」日前上架開箱台北知名豪宅「陶朱隱園」的影片，引發網友熱烈討論，短短一週就突破200萬觀看，他也首度公開這支影片的驚人收益，坦言「很久沒看到這麼高的收入了」。

他強調，這支影片並非建商業配，也完全沒有收取任何酬勞，所有收入都來自YouTube與臉書平台分潤。Joeman將收益分為「短影音」、「臉書貼文」以及「YouTube長片」三大部分計算。其中最驚人的，莫過於47分鐘的YouTube正片收益。以目前累積226萬觀看次數估算，光是YouTube長片就替他帶來9432美元（約新台幣29萬8400元）收入，成為整體收益最大來源。

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Joeman把YouTube與臉書各項收益加總後，目前總收入已達9958美元。（翻攝自YT）

此外，Joeman也進一步分析為何這支影片分潤特別高，認為關鍵在於「點閱率超高」以及「觀看時長很長」，代表觀眾黏著度相當高，因此讓演算法給出更好的廣告收益。他透露，加總YouTube與臉書各項收益後，目前總收入已達9958美元，折合約31萬3677元台幣。

Joeman對於陶朱隱園開箱的影片收入樂不可支。（翻攝自YT）

除了長片收益驚人外，短影音與臉書貼文也替他帶來額外進帳。Joeman指出臉書貼文雖然累積229萬瀏覽，但平台會扣除重複觀看、殭屍帳號與不符合資格的流量，最後以130萬有效觀看計算，實際分潤約216美元（約6838元台幣）。而短影音部分，臉書收益甚至比YouTube更高，兩支臉書短片分別帶來71美元、130美元收益，相較之下，YouTube Shorts僅有11.28美元與31.09美元。

Joeman坦言這是他近兩年來少見的高收益影片，而能成功開箱陶朱隱園，更是他長久以來的目標之一。他樂觀預估若後續流量持續成長，影片有望衝上300萬至350萬觀看，屆時總收益可望來到41萬至47.5萬元台幣。

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