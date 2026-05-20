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娛樂 電影

陳淑芳親曝從影近70年極大挑戰！壓力大到睡不著

陳淑芳開心出席《漫長的告別》殺青酒。（禾力文創提供）陳淑芳開心出席《漫長的告別》殺青酒。（禾力文創提供）

〔記者許世穎／台北報導〕電影《漫長的告別》歷經一個月拍攝後，於18日正式殺青。主演王耀慶自3月27日返台投入拍攝，原定5月17日殺青，沒想到導演張書瑋臨時追加多場戲份，甚至替李康生、王耀慶與陳淑芳安排更多關鍵對手戲，讓整體情感張力再升級，劇組也因此一路拍到殺青酒當天。

金馬影后陳淑芳笑說，自己從影近70年，還是第一次碰到「殺青一小時後立刻喝殺青酒」的情況，直呼《漫長的告別》真的創下她個人紀錄。她也感性表示，每天到片場都像回到大家庭，和工作人員一起吃飯、一起工作，氣氛相當幸福。王耀慶則說，《漫長的告別》是他拍過氣氛最愉快的劇組之一，也因此常自掏腰包替工作人員加菜慰勞。

電影《漫長的告別》已順利殺青。（禾力文創提供）電影《漫長的告別》已順利殺青。（禾力文創提供）

陳淑芳也坦言，《漫長的告別》是她從影近70年來挑戰極大的一部作品，甚至曾因擔心隔天演出而壓力大到睡不著。不過她非常喜歡電影劇情，以及導演營造出的創作氛圍，尤其能與眾多實力派演員同場飆戲，更讓她直呼：「這絕對是我從影以來最好的作品之一。」《漫長的告別》目前暫定於明年母親節或520檔期上映。

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