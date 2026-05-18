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娛樂 電影

（專訪）《神木之島》燒光千萬票房0！起死回生感動導演：這是台灣人的電影

〔記者廖俐惠／專訪〕台灣神木紀錄片《神木之島》近來引發話題，原因是導演李香秀發文透露快耗盡23年來的退休金，結果換來的卻是淒慘的票房，一席話引來討論。李香秀昨天（17日）接受本報專訪，坦言感受到大家的溫暖，也認為「這部片子拍完不是我的，是台灣人的」。

《神木之島》導演李香秀勤跑映後，昨天晚上在信義威秀受訪。（記者廖俐惠攝）《神木之島》導演李香秀勤跑映後，昨天晚上在信義威秀受訪。（記者廖俐惠攝）

李香秀接受專訪，對於自己在臉書的一篇文引起這麼大迴響，表示意想不到，自嘲平常觸及率很低，根本沒什麼人會關注。如今票房有所起色，部分小廳的場次更出現將近滿座的狀態，她想對觀眾表達感謝，「都是靠大家的熱情 ，我覺得蠻暖的、很窩心。」

台灣第二高樹卡阿郎巨木前大合照。（神木之島提供）台灣第二高樹卡阿郎巨木前大合照。（神木之島提供）

「台灣第二高樹」卡阿郎巨木，丹大林道至卡阿郎溪路上。（神木之島提供）「台灣第二高樹」卡阿郎巨木，丹大林道至卡阿郎溪路上。（神木之島提供）

李香秀指出，《神木之島》耗時5年拍攝，體制內的成員並不多，她不但要擔任空拍師，剪輯也得親力親為，甚至沒找助理。在不計算人力、時間成本的情況下，其實前前後後就花了破千萬，就算拿了文化部補助，也依舊不夠，更不用肖想拿80萬至100萬找發行商行銷宣傳，連找記者也沒門路。

台灣杉大本營本野山探勘。（神木之島提供）台灣杉大本營本野山探勘。（神木之島提供）

拋繩發射作業中。（神木之島提供）拋繩發射作業中。（神木之島提供）

後續雖然有兩個基金會贊助，不過因為那已經是製作後期的事情，遠水趕不了近火。不過她慶幸，本來事前估算快耗盡的退休金，有了贊助進來，也算一解燃眉之急。

面對網友質疑根本是發文「賣慘」，李香秀不諱言看了很難過，因為那不過只是她的真實心聲，畢竟得知第一天某家戲院的票房成績掛鴨蛋時，心情糟透了，更自暴自棄地想：「趕快下片吧！」

台灣最高樹大安溪倚天劍。（神木之島提供）台灣最高樹大安溪倚天劍。（神木之島提供）

李香秀表示：「有兩個基金會給我贊助，其實票房已經不是我考量，我考量的是花那麼多心思、心血，我們冒著生命風險，很用心，日以繼夜剪出來，我希望讓你們看到大銀幕的大山、大樹，結果（上映）只有很短的時間。」她強調，只要大家去戲院看《神木之島》，就知道為什麼她會對這部電影的無人知曉感到如此惋惜。

澳洲攝影師Steven Pearce為桃山神木拍攝，導演李香秀（右下角）拿著空拍機。（神木之島提供）澳洲攝影師Steven Pearce為桃山神木拍攝，導演李香秀（右下角）拿著空拍機。（神木之島提供）

李香秀一起上山拍攝。（神木之島提供）李香秀一起上山拍攝。（神木之島提供）

她求好心切，稱為了這部片辛苦了5年，不但堅持要4K拍攝，更不准自己隨隨便便，「我知道這個片子會留下來，就是這個面貌，長長久久10年、20年，作為一個創作者，我無法接受（草草交差）。」李香秀也希望，「我愛我那小小多山的國家」不要淪為口號，而是大家以行動支持，「這部片子拍完不是我的，是台灣人的。」《神木之島》現正熱映中。

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