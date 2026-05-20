（獨家）周杰倫珍藏最偉大的作品再添一件 驚人價格標下馬諦斯名畫

周杰倫去法國尼斯時，會去馬諦斯故居前駐足。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕在浪漫的520這一天，「周董」周杰倫除了推出《七月的極光》MV當成送給廣大粉絲的禮物，他也送給自己一份超珍貴禮物，那就是終於收藏到法國野獸派藝術家亨利馬諦斯（Henri Matisse）於1924年創作的油畫名作《The Morning Session》。

除了是音樂界天王，周董也在媽媽葉惠美的啟發下，熱衷於藝術，家中收藏最偉大的作品除了畢卡索的名畫，現在也將多了一幅馬諦斯名畫。今天周董在社群分享《The Morning Session》畫作，並談到：「以前在尼斯的時候，我常常站在亨利馬諦斯故居樓下，望著窗邊的陽台。我常常想像，有一天他也會站在那裡，凝視著尼斯的陽光，陷入沉思，然後回到工作室繼續創作。」

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周杰倫在社群分享好消息，圓夢珍藏馬諦斯名畫。（翻攝自IG）

周董開心說：「我還夢想著有一天能收藏到他那段時期在尼斯創作的作品，從未想過，今天，這個夢想竟然真的實現了。」蔡康永看到周董分享的新收藏畫作也說：「超棒的馬諦斯！」

過去周董在《最偉大的作品》這首歌歌詞中就唱過「小船靜靜往返 馬諦斯的海岸，星空下的夜晚 交給梵谷點燃，夢美的太短暫 孟克橋上吶喊」，把他喜歡的藝術家唱進歌中，其中就包括這次圓夢收藏畫作的法國畫家馬諦斯。

蘇富比網站顯示，馬諦斯畫作以兩千萬美金售出。（翻攝自蘇富比網站）

這次周董珍藏的馬諦斯名畫《The Morning Session》，畫中的模特兒是馬諦斯最鍾愛的御用模特兒與工作室助理亨麗艾特達里卡蕾爾，馬諦斯在此時期的畫作極度關注光線、空間與色彩的相互作用，畫中也捕捉了地中海的陽光，這幅名畫曾於2014年5月在紐約蘇富比（Sotheby's）拍賣會上以1920萬美金（約台幣6.15億元 ）成交，估計現在周董珍藏此畫作的價格肯定高於這價錢。

經查詢，蘇富比網站顯示該畫作已在今天上午截標，售出價為2千萬美金（約6.4億台幣），不過對於周董是否就是得標者本人，以及他究竟花下多少錢收藏到馬諦斯名畫？杰威爾音樂回應《自由時報》：「不過問藝人私領域的事情。」

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