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娛樂 電視

新戲空降民視「瓜分《豆腐媽媽》時段」爆演員酬勞砍半？ 白家綺親回應

白家綺（左）、柯叔元主演的新戲《阿松與阿暖》將從6月8日起空降八點檔時段。（記者陳奕全攝）白家綺（左）、柯叔元主演的新戲《阿松與阿暖》將從6月8日起空降八點檔時段。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕白家綺、柯叔元主演的新戲《阿松與阿暖》將從6月8日起空降八點檔時段，與洪都拉斯、謝瓊煖主演的《豆腐媽媽》採「雙戲並行」模式播出，傳出《豆腐媽媽》演員因時數減少，酬勞被砍半，怨聲連連。而白家綺、柯叔元今宣傳《阿松與阿暖》，被問及此事也回應了。

《豆腐媽媽》原本每天播出2小時15分鐘，未來將縮減為75分鐘，剩餘1小時則由《阿松與阿暖》接棒。對於《豆腐媽媽》演員酬勞銳減，白家綺緩頰說沒聽到演員朋友抱怨，她解釋《阿松與阿暖》只有60集，三個月就會播完，屆時《豆腐媽媽》就會恢復正常，「大家也持續支持，搞不好會越寫越多集，後面說不定會賺得更多。」

柯叔元表示，這次是他與白家綺第一次正式合作。（記者陳奕全攝）柯叔元表示，這次是他與白家綺第一次正式合作。（記者陳奕全攝）

至於「瓜分時段」一說，柯叔元否認，「沒有啦，是一起合作，把公司重視的時段有不同口味。」白家綺也指出：「我們是合作，不是拚，是隊友。」

柯叔元表示，這次是他與白家綺第一次正式合作，雖然早在2010年拍攝《夜市人生》時就曾碰過面，但當時沒有太多對戲機會。他笑說：「那時候她真的超級稚嫩，現在進步神速，非常厲害！這次真正合作才發現，她經歷過人生歷練後，演技真的突飛猛進，非常棒！」

白家綺則讚嘆第一天拍攝跟柯叔元談離婚，柯叔元的眼神就像是對已結婚20年的太太致歉，那個眼神充滿淚水讓她瞬間被爆擊，那場戲讓她到現在仍難忘。

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