白冰冰子弟兵每月「狂接10多場尾牙」 合體董至成推單曲

〔記者林欣穎／台北報導〕蔡亞露是白冰冰旗下藝人，出道即將屆滿三年，憑藉著「工作狂」的韌性與不懈努力，迎來演藝事業的重大突破。除在民視《超級冰冰Show》擔任固定班底、演出舞台劇《萌甲大哥大》，更宣布將在2月9日與董至成合作推出全新國語單曲《來都來了》，並擔任音樂製作人。白冰冰更誇蔡亞露演唱會很帶動氣氛，是公司的活動女王，在尾牙春酒旺季，每個月至少10場以上的活動。

蔡亞露（右）與董至成合作，將在2月9日推出最新單曲《來都來了》（長興影視提供）

蔡亞露回顧出道歷程充滿戲劇性，當初由音樂人吳建宏透過《台灣那麼旺》比賽粉專私訊詢問，讓她一度懷疑是遇上詐騙集團，甚至直言詢問：「你是詐騙嗎？」直到吳老師將LINE名稱改為「吳建宏本人」並積極引薦，才促成她與白冰冰的合作契機。簽約後，她在白冰冰的嚴格栽培下，從最初找不到定位、因表現不穩被指責，到現在已能獨當一面，自主決定表演曲目與風格。

此次與董至成的合作起源於舞台劇的緣分。當時他因模仿「紅姐」在網路上再度翻紅，她主動提供朋友創作的Demo建議他出單曲。由於他對個人獨唱缺乏信心，轉而邀約合唱。蔡亞露向冰冰姐提案後獲得支持，並擔任製作人參與製作過程中，她不僅負責演唱，更深入參與歌詞修改、編曲討論及MV創意。

蔡亞露很會炒熱氣氛，活動滿滿。（長興影視提供）

蔡亞露在白冰冰的Youtube節目《誠懇逗陣》分享自己的工作日常，工作滿檔的她自嘲是「工作狂」，除了每周固定駐唱外，她去年也斜槓擔任主持人，獨自操刀製作 Podcast節目《無FXXK可說》，從訪綱、錄製、剪輯都一手包辦，她說：「每周更新一集，目前已更新36集，節目設定受眾為25至49歲，我會透過收聽數據調整方向，打造屬於我自己的風格。」

白冰冰（左）對蔡亞露的表現很滿意。（長興影視提供）

面對未來，蔡亞露展現十足企圖心，除了她擅長的唱跳曲風外，今年下半年計畫挑戰更高難度的搖滾作品。她感性地說：「希望累積更多能量後能推出完整專輯，並以得獎為理想目標前進。」

