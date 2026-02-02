自由電子報
娛樂 最新消息

袁惟仁病逝兒子發聲致謝「他們」 感嘆若有下輩子「好好當個及格的父子」

袁惟仁今（2日）病逝於台東，兒子袁義也感傷發聲。（翻攝自臉書）袁惟仁今（2日）病逝於台東，兒子袁義也感傷發聲。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「小胖老師」袁惟仁今（2日）病逝於台東，享年57歲，曾為許多歌手拍過演唱會官方照片的兒子袁義也感傷發聲，除了致謝這些年來一直照顧他爸爸的姑姑和奶奶，也提到父親這一生扮演最好的角色就是「小胖老師」。

袁義在社群發文談到：「首先想跟照顧爸爸七年的二姑姑及奶奶至上最大的感激，這幾天我一直在想，7年後，站在告別前，真的會比較容易嗎？我不知道。我只知道，我一點也沒有更勇敢。」袁義還談到：「知道時間快用完的時候，我還是一樣拿工作當擋箭牌選擇逃走。一開始總覺得坐在前往臺東的飛機上感覺好遙遠，後來才發現不是臺東遠，是有你在的地方總是離我很遠很遠。」

在袁惟仁和前妻陸元琪離婚之後，孩子都是跟著媽媽，袁義談到：「有時候我真的覺得，對這個世界越狠，就越能假裝自己不在乎這一切，好像也更能證明自己在某些地方成熟了一點。尤其是在面對你的時候。」

袁惟仁兒子並說：「我知道我們沒有什麼回憶可以把我困住。我認識你的樣子，甚至跟所有觀眾一樣。這幾天我一直重看那些有你影子的節目，一直重複播放那些你留在這個世界上的歌。我真的好希望有一句，就那麼一句歌詞是為我寫的。不是那種任何一個人都能被感動的歌詞，而是只有在我跟你之間才聽得懂的那種。」

父子分開多年，袁義談到：「我們都知道你這輩子，做得最好的角色，就是那個大家心中的小胖老師吧。我不怪你，因為我知道，我也絕對不是一個及格的兒子。我只是想在你面前叛逆一次。像七年前在上海，打死都不進去看你。像這七年裡，我總是用工作當藉口，沒辦法一直待在你身邊，這樣算是扯平了吧。」

袁惟仁兒子還談到：「如果我們真的不小心，還有下輩子，希望我們可以再一次，好好當個及格的父子。謝謝你帶我來到這世界上，希望你在另外一端，也能繼續因為你的兒子而感到驕傲。因為我也會在這裡繼續因為你是我父親而感到驕傲的。」

